Millionen machen die Platte schön

Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) Dresden hat seit 1990 rund 250 Millionen Euro in Gebäude und Wohnungen im Plattenbaugebiet Gorbitz investiert. Allein 86,6 Millionen davon wurden in den vergangenen zehn Jahren verbaut. Über 5 700 der mehr als 8 500 Wohnungen im Bestand des Vermieters sind in Gorbitz. Nach und nach sollen diese saniert werden. Dabei setzt die Genossenschaft auch auf den Ausbau für seniorenfreundliches Wohnen. Unter anderem wurden 2017 am Leutewitzer Ring sieben Millionen Euro investiert. Dafür sind 96 barrierearme, seniorenfreundliche Wohnungen mit Aufzügen entstanden. (SZ/acs)

zur Startseite