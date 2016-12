Millionen Kunden mehr im Nahverkehr Die Verkehrsbetriebe erwarten in Zukunft ein kräftiges Wachstum. Dafür können sie jetzt langfristig planen.

Die Verkehrsbetriebe rechnen mit mehr Fahrgästen. Darauf stellt sich das Unternehmen auch beim Kauf neuer Busse ein. 12 solche extralangen Vierachser haben die DVB seit Herbst angeschafft.

Mehr Fahrgäste, größere Straßenbahnen, neue Fahrstrecken: Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) setzen auf Wachstum. Dabei gibt ihnen eine aktuelle Entscheidung des Stadtrats Planungssicherheit. Das Tochterunternehmen der Stadt hat den Zuschlag für weitere 22,5 Jahre Bahn- und Busbetrieb in Dresden bekommen. Andreas Hemmersbach, DVB-Vorstand Finanzen und Technik, versteht die Entscheidung auch als Ausdruck des Vertrauens und der Wertschätzung für die Arbeit der DVB.

Herr Hemmersbach, was wäre passiert, wenn Sie nicht den Zuschlag bekommen hätten?

Ich hätte den Betrieb einstellen müssen zu dem Zeitpunkt, zu dem der alte Vertrag ausläuft. Das wäre der 27. November 2017 gewesen. Denn wir hätten dann keine Finanzierungsvereinbarung zwischen Stadt und DVB mehr gehabt. Das heißt, der Verlustausgleich von 40 Millionen Euro pro Jahr wäre dann ohne vertragliche Grundlage und damit nicht mehr juristisch abgesichert gewesen. Ohne Vertrag hätten wir im Grunde genommen Insolvenz anmelden müssen.

War das ein denkbares Szenario?

Für uns war das undenkbar, weil es nicht vorstellbar ist, dass wir als städtisches Unternehmen den Nahverkehr in Dresden einstellen. Wir hatten aber in diesem mehr als zwei Jahre umfassenden Vergabeverfahren von Anfang an die Willenserklärung des Stadtrats, dass wir weiter zusammenarbeiten wollen.

Gibt die lange Vertragslaufzeit den DVB jetzt mehr politisches Gewicht?

Wir wurden in der Vergangenheit genauso ernst genommen, wie das in Zukunft der Fall sein wird. Unser Problem ist auch nicht die städtische Ebene, sondern komplizierte Baurechtsverfahren. Wir warten auf mehrere Entscheidungen der Landesdirektion zu Bauvorhaben.

Die eigenen Einnahmen der DVB decken 80 Prozent der Kosten. Sehen Sie da noch Luft nach oben?

Im europäischen Maßstab ist das ein außerordentlich guter, für Deutschland ein guter Wert. Der Mittelwert liegt so bei 75 Prozent. Bei uns ist im Unterschied zu reinen Busunternehmen auch die Infrastruktur der Straßenbahn mit enthalten.

Haben Sie dennoch eine Zahl im Kopf, die Sie da mal erreichen wollen?

Nein, ich habe eher die Zahl im Kopf, dass wir im Moment bei 156 Millionen Fahrgästen pro Jahr stehen und Dresden weiter wächst. Wir werden also den Nahverkehr in den nächsten Jahren weiter ausbauen müssen. Das ist sehr teuer. Da wird es uns schwerfallen, den Kostendeckungsgrad so zu halten.

Mit welchen Fahrgastzahlen rechnen Sie in 20 Jahren?

Das werden mindestens 170 Millionen sein. Die Frage ist, wie schnell das geht. Wir hatten zuletzt ein rasantes Wachstum. In den vergangenen zehn Jahren haben wir 17 Millionen Fahrgäste dazugewonnen. Das sind mehr als 12 Prozent.

Wenn Sie sich für die nächsten 22 Jahre etwas wünschen dürften, an welche Verbindungen denken Sie da? Geht es eher um Wilsdruff oder um Weißig?

Das Thema Erschließung der Region ist nicht primär eine Aufgabe der Stadt Dresden. Da muss sich die Region entscheiden, was sie möchte. Wir merken, dass die Abstimmungsverfahren da sehr kompliziert sind. Stichwort dafür ist die jahrelange Diskussion zu einer möglichen Straßenbahnanbindung von Ottendorf-Okrilla.

Wo setzen Sie bei einer wachsenden Stadt wie Dresden mit dem Begriff Region an? Tatsächlich an der Stadtgrenze?

Formal sind wir ein städtisches Unternehmen und wir haben den Auftrag, für die Stadt Dresden den Nahverkehr zu machen. Inhaltlich muss ich natürlich über die Stadtgrenzen hinaus denken. Die Straßenbahn ist gut geeignet in so einem bevölkerungsstarken Korridor wie nach Radebeul, Coswig und Weinböhla. Sicher auch nach Ottendorf-Okrilla. Bei Radeberg ist es schon äußerst kompliziert. So kann man einen Kreis um Dresden ziehen. Eine Strecke nach Kesselsdorf und Wilsdruff ist topografisch unheimlich anspruchsvoll. Die geplante Verlängerung nach Weißig ist von der Trasse her schwierig. Dessen ungeachtet brauchen wir aber eine Lösung am Ullersdorfer Platz. Der ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Darüber hinaus favorisieren wir intern als ersten Schritt den Bereich Rossendorfer Straße für einen neuen Endpunkt, von wo man perspektivisch auch mal weiter nach Weißig fahren kann.

Bis wann müsste der Ullersdorfer Platz umgebaut sein?

Baulich und in puncto Sicherheit sofort. Realistisch gesehen werden wir bei einem Komplexumbau bestimmt fünf bis sechs Jahre brauchen.

Mit welchem Zeitrahmen rechnen Sie bei der Königsbrücker Straße, und

wie geht es auf der Bautzner weiter?

Die Königsbrücker ist im Fluss, da rechne ich mit einem Baubeginn 2018 oder 2019. Das hängt vom Verlauf des Planverfahrens ab. Aus dem Bau auf der Bautzner Straße in der Neustadt wird im nächsten Jahr wohl nichts werden. Das ist für uns total jämmerlich, denn der Zustand der Schienen dort ist verheerend. Was den Weißen Hirsch und den Weißen Adler betrifft – da muss man sich darüber verständigen, was man dort will. Wir brauchen dringend barrierefreie Haltestellen. Erforderlich wird dafür ein Kompromiss zwischen allen Verkehrsträgern. Dazu gehören auch Radwege, die dort bisher fehlen.

Sorgt der Zuschlag für den Bahn- und Busbetrieb in den nächsten 22 Jahren bei den DVB für mehr Schwung, um solche komplizierten Projekte anzugehen?

Diesen Schwung hatten wir vorher auch schon. Er schafft die Sicherheit, dass wir die Partner sind, die bei solchen Problemlösungen auch in den nächsten zwei Jahrzehnten mit am Tisch sitzen. Wir verstehen ihn als Bestätigung für das, was wir in den vergangenen Jahren angedacht und gemacht haben.

Das Gespräch führte Christoph Springer.

