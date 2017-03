Millionen gegen den Chemiegestank Im Fritz-Foerster-Bau soll bald die Verwaltung der TU Dresden arbeiten. Doch noch hängt der Geruch jahrelanger Forschung in dem Klinkerbau.

Im alten Hörsaal bleibt die denkmalgeschützte Decke erhalten. © René Meinig

Diesen Spruch aus seiner Schulzeit hat sich Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) gemerkt. „Chemie ist, wenn es kracht und stinkt“, sagt er. Beim Gang durch den Fritz-Foerster-Bau an der Mommsenstraße kommt ihm der Spruch in den Sinn. Der Putz ist abgehackt, die rötlichen Ziegel liegen frei, der huckelige Boden ist verstaubt. Und es stinkt. Nach Schwefel, nach Chemie. Unangenehm.

In den Räumen sollen in zwei Jahren 280 Mitarbeiter der TU Dresden arbeiten. Das Land investiert in die Sanierung des Gebäudes. Das Immatrikulationsamt, die Mitarbeiter für Bau und Liegenschaften sowie die Schaltzentrale der Universität sollen zentral im Campus arbeiten. Dafür muss aus dem einstigen Forschungsgebäude ein moderner Bürotrakt werden. Dass die vorherige Nutzung Probleme machen würde, damit haben die Planer gerechnet. Trotzdem hat es mehrere unangenehme Überraschungen gegeben. 2010 begannen die Planungen für das Vorhaben. Fünf Jahre später rückten die Bauarbeiter an. Vor den Abbrucharbeiten mussten kontaminierte Gegenstände und Einbauten entfernt werden. „Teils haben wir kleine Quecksilberseen unter dem Fußbodenbelag gefunden“, sagt Ulf Nickol, Niederlassungsleiter im Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Die hochgiftige Substanz musste aufwendig gefunden, gesammelt und entsorgt werden.

45 Millionen Euro kostet die Sanierung. Die besondere Bauweise des Kulturdenkmals machte dabei den Planern ebenfalls Sorgen. Der Foerster-Bau wurde horizontal aufgeteilt. Jede Chemie-Professur hatte einen Abschnitt. Teils trennen Vorsprünge, Stufenanlagen und viele Türen die Gänge. Nach der Sanierung sollen auch behinderte Menschen das Gebäude ohne Probleme nutzen können. Zwei Aufzüge werden eingebaut. Kleine Treppen und Stufen sollen mittels Hubpodesten überwunden werden.

Ulf Nickol macht kein Geheimnis daraus, dass die Planer auch mit einem Abriss geliebäugelt haben. Gespräche mit Experten in ganz Deutschland haben zum jetzigen Bauvorhaben geführt. Der Fritz-Foerster-Bau ist nicht nur denkmalgeschützt. Er genießt als solches Gebäude sogar überregionale Bedeutung. Er prägt das Ensemble der Klinkerbauten auf dem TU-Campus. Eine Allee führt von der George-Bähr-Straße hinauf. Wer am Hauptportal steht, genießt einen schönen Blick auf den alten Campus.

Künftig haben Mitarbeiter und Besucher im Fritz-Foerster-Bau auch mehr Licht. Im einst dunklen Foyer gibt es nun mehr Fenster. Hier können sich künftig junge Studenten über die Immatrikulation informieren. Zwei Stockwerke höher entsteht ein moderner Hörsaal mit 150 Plätzen. Einst konnten hier sogar 400 Studenten den Vorlesungen lauschen. Einen solch großen Hörsaal benötigt die TU Dresden aber nicht mehr, sagt Nickol. Zumal die 400 Plätze auf engstem Raum angeordnet waren. Die Gänge zu eng, der Abstand zwischen den Sitzreihen zu klein, der Weg die Treppen zum Professor hinunter zu steil.

Noch finden Rohbauarbeiten statt. Im August 2019 soll alles fertig sein. Der Chemiegestank ist dann Vergangenheit.

zur Startseite