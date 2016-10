Millionen fürs Turbo-Internet Der Kreis will das Breitbandnetz massiv ausbauen. Auch das Land will sich mit viel Geld beteiligen.

Nach dem Bund gibt nun auch das Land grünes Licht für den breitangelegten Ausbau des Internets im Landkreis. Für bis zu 200 Millionen Euro will das Landratsamt in den kommenden Jahren das Breitbandnetz aufrüsten und erweitern lassen. So sollen nahezu alle Haushalte ans Turbo-Internet angeschlossen werden. Am Montag wollen Vertreter vom Freistaat dazu Fördermittelzusagen über fast 56 Millionen Euro überreichen. Der Bund hatte bereits vor wenigen Wochen die gewaltige Summe von 120 Millionen zugesagt. Somit muss der Kreis für den Ausbau aus eigener Tasche nur etwa 20 Millionen Euro zahlen.

Die Pläne sehenvor, überall dort, wo Geschwindigkeiten von weniger als 30 Megabit pro Sekunde anliegen, in neue oder bessere Anschlüsse zu investieren. Vorgesehen sind Leitungen mit bis zu 100 Megabit. Das ist mehr als genug, um etwa hochauflösende Filme ruckelfrei übers Internet wiederzugeben. Davon werden über 30 000 Haushalte und 4 500 Firmen profitieren. (SZ/sko)

