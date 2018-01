Millionen fürs schnelle Internet? Bei der Landesregierung ist der Ausbau des Breitbandnetzes plötzlich Chefsache. Davon will auch der Kreis Bautzen profitieren – und könnte somit viel Geld sparen.

Gibt es Geld fürs schnelle Internet? © dpa

Bautzen. Der Landkreis Bautzen hofft beim geplanten Ausbau des schnellen Internets auf noch mehr Geld vom Freistaat. In den kommenden drei Jahren will das Landratsamt fast 200 Millionen Euro in den flächendeckenden Ausbau des Netzes investieren und somit faktisch alle Firmen und Haushalte in der Region ans Breitband anschließen. Ein Großteil des Geldes steuern ohnehin Bund und Land bei – doch auch den Eigenanteil von fast 20 Millionen Euro könnte der Landkreis jetzt sparen und das so übrig behaltene Geld in Projekte wie Schulen, Sporthallen oder Straßen investieren.

Hintergrund dafür sind Pläne des neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), der den Breitbandausbau jüngst zur Chefsache erklärt hatte und eine Komplettförderung durch den Freistaat in Aussicht gestellt hatte. Zwar hat der Landkreis nach der Zusage der Fördermillionen längst Nägel mit Köpfen gemacht und die Bauleistungen ausgeschrieben. „Wir gehen allerdings davon aus, dass die einhundertprozentige Förderung auch für die bereits in der Ausschreibung befindlichen Projekte gelten wird und damit auch der Landkreis Bautzen keine Eigenmittel mehr für die Umsetzung des Projektes einsetzen muss“, erklärt Kreissprecherin Sabine Rötschke.

Aktuell befinden sich die Ausschreibungen auf der Zielgeraden, im März soll der Kreistag über die Vergabe der Bauleistungen entscheiden. Handlungsbedarf besteht quasi im gesamten Landkreis. Denn überall, wo derzeit weniger als 30 Megabit anliegen, sollen neue Strippen gezogen werden. Bis zu 30 000 Haushalte und knapp 4 500 Firmen könnten davon profitieren. Ausnahmen sind Gemeinden und Städte wie Cunewalde, Wilthen oder Bischofswerda, wo verschiedene Anbieter bereits von sich aus am Ausbau dran sind.

Eigentlich sollten die Arbeiten Anfang dieses Jahres beginnen und bis Ende 2019 beendet sein. Weil es bei der Ausschreibung aber Verzögerungen gegeben hatte, ist dieser Termin wohl nicht mehr zu halten. Inzwischen rechnen die Verantwortlichen im Landratsamt damit, dass das Verlegen der Leitungen für das schnelle Internet bis Ende 2020 andauern könnte. (SZ/sko)

zur Startseite