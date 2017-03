Millionen für Jobs der Zukunft Die Arbeitsagentur Bautzen gibt Geld, damit kleine Firmen ihre Leute schulen können. Wie nötig das ist, beweisen aktuelle Zahlen.

© dpa

Auf den ersten Blick hat sich der Oberlausitzer Arbeitsmarkt im Februar kaum bewegt. Der Winter sorgte dafür, dass die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Januar noch einmal leicht um 32 auf aktuell 25 290 stieg. Vor allem Bauarbeiter und Lkw-Fahrer meldeten sich arbeitslos.

Beim zweiten Blick auf die Februar-Zahlen fällt auf: Vor einem Jahr waren in den Landkreisen Bautzen und Görlitz insgesamt noch 3 227 Arbeitslose mehr gemeldet. Und zum ersten Mal seit 1990 können die Arbeitsvermittler auf mehr als 4 000 freie Stellen zurückgreifen; 3 958 der genau 4 042 offenen Jobs sind sozialversicherungspflichtig. Allein 1 204 Stellen wurden im vergangenen Monat gemeldet, so viele wie noch nie im Februar. Der Bautzener Arbeitsagenturchef Thomas Berndt sagte am Mittwoch, er gehe davon aus, „dass die Unternehmen ab März wieder mehr Personal einstellen werden“. Den starken Rückgang der Arbeitslosenzahl seit Februar 2016 interpretierte Berndt als Beweis für den demografischen Wandel. Denn nicht alle, die vor einem Jahr noch ohne Job waren, haben jetzt einen neuen – es gingen viele in den Ruhestand. Jüngere und Zuzügler rücken aber nicht im gleichen Maße nach.

Das heißt, die Oberlausitz muss vor allem auf die vorhandenen Leute setzen. Ohne deren ständige Qualifizierung und Weiterbildung verliert die Region den Anschluss. Deshalb hat die Arbeitsagentur Bautzen im vergangenen Jahr etwa 17 000 Menschen gefördert – mit Zuschüssen, Weiterbildungen und mehr. Um vor allem kleinen Firmen bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter zu helfen, hat die Agentur jetzt ein neues Förderprogramm aufgelegt. Aus dem mehr als drei Millionen Euro schweren Geldtopf werden unter anderem Weiterbildungskosten und Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bezahlt.

Die Agentur-Geschäftsstelle Kamenz meldete Ende Februar 1 905 Arbeitslose. Das waren neun mehr als im Januar, aber 229 weniger als vor einem Jahr.

Infos: Beraterin Monika Kirchhoff, 03576 2702081, bautzen.wegebau@arbeitsagentur.de

zur Startseite