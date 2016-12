Millionen für Straßen und Schulen Bautzens Haushalt ist beschlossen. Eine Idee hat es nicht in den neuen Etat geschafft.

Eine halbe Million Euro will die Stadt 2017 in die Taucherstraße investieren. © Uwe Soeder

Pünktlich hat die Stadt Bautzen den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Einstimmig wurde er von den Stadträten am Mittwoch abgesegnet. Die SZ erklärt die wichtigsten Punkte.

Bautzen geht es richtig gut

Die Stadt ist schuldenfrei. 2017 muss kein Geld mehr für Zinsen ausgegeben werden. Auch haben die städtischen Gesellschaften ein Plus erwirtschaftet. Damit steht Bautzen sehr gut da. Dennoch mahnte Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) zur Mäßigung: „Wir können nicht alles Wünschenswerte erfüllen und trotz hervorragender Einnahmen das Geld auch nicht zum Fenster rauswerfen.“

Der Posten, der am meisten kostet

Wie üblich nehmen die Personalkosten mit rund 22 Millionen Euro den größten Posten ein. Sie sind im Vergleich zum alten Jahr noch einmal um 1,5 Millionen Euro gestiegen. Eine wesentliche Rolle spielt hier laut Finanzbürgermeister Robert Böhmer (parteilos) die Anpassung der Bedarfsschlüssel in den Kitas.

Wo im nächsten Jahr investiert wird

Schulbau, Brandschutz, Gewässerschutz und Straßenbau sind die Schlagworte. 2017 soll die millionenschwere Sanierung der Fichte-Schule abgeschlossen werden. In die Modernisierung und den Anbau wurden dann insgesamt 3,4 Millionen Euro gesteckt. Auch die Mehrzweckhalle am Schützenplatz wird schrittweise in Ordnung gebracht. Die Planungen für den Kita-Neubau an gleicher Stelle schreiten ebenfalls voran. Feuerwehrleute aus Kleinwelka können sich über ein neues Löschfahrzeug freuen. Für ein neues Feuerwehrhaus in Niederkaina wurde Geld eingeplant, ebenso für Baumaßnahmen an der Hauptfeuerwache in Gesundbrunnen. Gut 1,2 Millionen Euro sollen in öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen investiert werden. Mehr als drei Millionen Euro fließen in die Straßensanierung. Eine halbe Million Euro kostet beispielsweise die Sanierung eines weiteren Abschnitts der Taucherstraße, die im Mai starten soll.

Was Stadträte vermissen

FDP-Stadtrat Mike Hauschild hätte gern die Erweiterung des Pendlerparkplatzes an der Schliebenstraße in der Liste der Investitionen gesehen. Auch bemängelte er, dass es an modernen Parkuhren fehlt, die Wechselgeld herausgeben oder eine Kartenzahlung ermöglichen. Von einer Brötchentaste für Kurzzeitparker ganz zu schweigen. Grünen-Stadtrat Claus Gruhl bemerkte, dass Pünktlichkeit nicht die einzige Prämisse eines Haushaltsbeschlusses sein könne. Wenn die Planung für 2017 schon im September druckreif vorliegt, seien Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen praktisch nicht möglich, kritisierte Gruhl.

Was die Bürger umtreibt

Olivia Jakschik sprach in der Stadtratssitzung kritisch an, dass Bautzen die Förderung für den offenen Kinder- und Jugendtreff TiK deutlich zusammengestrichen hat. „Ich bin verwundert, gerade weil der Oberbürgermeister nach den Ereignissen auf dem Kornmarkt mehrmals bekundet hatte, dass Anlaufstellen für Jugendliche nötig sind“, sagte Jakschik. Sie betonte, dass im TiK, auch wenn er in evangelischer Trägerschaft sei, keine missionarische Arbeit stattfinde. Der OB erklärte, dass die Kürzung fürs TiK lange bekannt gewesen sei. Letztlich stellte aber die Verwaltung eine Aufstockung der Förderung in Aussicht.

Eine neue Idee ist geboren

Auf Vorschlag der CDU-Fraktion sollte im nächsten Jahr ein Bürgerfonds kleinere Investitionen wie Hinweisschilder oder Parkbänke auf unbürokratischem Wege ermöglichen. Diese Idee scheiterte zunächst an der Bürokratie, denn die CDU hatte den Antrag zu spät eingebracht. Die Verwaltungsspitze sagte aber zu, den Bürgerfonds ab 2018 planmäßig in den Haushalt einzustellen. Schon im nächsten Jahr soll ein symbolisches Zeitfenster für Anmeldungen und Ideen der Bürger geöffnet werden.

