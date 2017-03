Millionen für Straßen Zwei große Baustellen gibt es 2017 auf der A 4. Zudem steht ein wichtiger Radweg im Plan.

Auf den Bundes- und Staatsstraßen in der Oberlausitz beginnen in diesem Jahr 14 neue große Bauprojekte. Umfangreichstes Vorhaben ist die Ortsumgehung Hoyerswerda, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. 16 Millionen Euro sind für die sieben Kilometer lange Strecke vorgesehen. 840 000 Euro stehen für den Radweg zwischen Wartha und Caminau entlang der B 96 im Plan. Darüber hinaus werden mehrere Projekte fortgesetzt, so zum Beispiel der Ausbau der Bundesstraße 96 in Ebersbach.

Die weiteren Bauvorhaben zurück 1 von 14 weiter B96: Vorhaben: Ortsumgehung Hoyerswerda Länge 7,3 Kilometer Kosten: 16 Millionen Euro B97: Vorhaben: Fahrbahnerneuerung in Ottendorf, Hirschkurve Länge: 310 Meter Kosten: 800000 Euro B98: Vorhaben: Instandsetzung des Bauwerkes 3 bei Pilzdörfel über den Scheidenbach Länge: 100 Meter Kosten: 400000 Euro B178: Vorhaben: Deckenbau bei Großhennersdorf Länge: 900 Meter Kosten: 350000 Euro B178n Vorhaben: Deckenbau Ortsumfahrung Löbau Länge: 4,5 Kilometer Kosten: 2,4 Millionen Euro B96: Vorhaben: Ausbau Radweg zwischen Caminau und Wartha Länge: 2,5 Kilometer Kosten: 840000 Euro S56: Vorhaben: Ersatzneubau Bauwerk 19 Bretnig-Hauswalde/Ohorn über einen Wirtschaftsweg Länge: 100 Meter Kosten: 370000 Euro S100: Vorhaben: Ausbau in Kamenz und Anbau Radweg Länge: 575 Meter Kosten: 690000 Euro S100: Vorhaben: Ausbau Knotenpunkt S107 östlich von Prischwitz und Ausbau Radweg Länge: 1,7 Kilometer Kosten: 540000 Euro S128: Vorhaben: Fahrbahnerneuerung westlich von Großhennersdorf zwischen B178n und 178 Länge: 2,4 Kilometer Kosten: 900000 Euro S128: Vorhaben: Deckenbau Altbernsdorf, einschließlich eines Durchlasses Länge: 2,3 Kilometer Kosten: 650000 Euro S151: Vorhaben: Ersatzneubau BW 3 in Lawalde über das Littwasser Länge: 100 Meter Kosten: 540000 Euro S177: Vorhaben: Deckenbau bei Radeberg Länge: 5,9 Kilometer Kosten: 980000 Euro S180: Vorhaben: Deckenbau in Radeberg, Bad- und Oberstraße Länge: 500 Meter Kosten: 730000 Euro

Auf zwei große Baustellen müssen sich Autofahrer in diesem Jahr auf der A 4 zwischen Dresden und Görlitz einstellen. In Fahrtrichtung Görlitz beginnt im Sommer die Sanierung der Fahrbahn zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz. Rund 4,1 Milliionen Euro sind dafür vorgesehen. Gebaut wird von Juni bis August. Im Juli starten zudem Bauarbeiten zwischen Görlitz und Nieder Seifersdorf in Fahrtrichtung Dresden. Kostenpunkt: 3,1 Millionen Euro. (SZ)

