Millionen für Polizei-Hochschule Immer mehr Polizisten starten in Bautzen ins Studium oder absolvieren Lehrgänge. Dafür will der Freistaat jetzt bessere Bedingungen schaffen.

Der Freistaat Sachsen will mehrere Millionen Euro in die Erweiterung des Bautzener Standortes der Polizeihochschule investieren. „Durch die steigende Zahl der Studierenden an unseren beiden Standorten in Bautzen und Rothenburg benötigen wir mehr Platz“, sagt Rektor Harald Kogel. Nach Angaben des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements könnten die Arbeiten im zweiten Halbjahr 2018 beginnen. Zunächst sollen ein Trainingszentrum mit Sporthalle sowie Unterkünfte und eine Mensa entstehen. Ingesamt 3,7 Millionen Euro sind für diesen ersten Schritt vorgesehen. Ziel sei es, das Gesamtvorhaben bis 2022 abzuschließen.

Immer mehr Studenten

Das Fortbildungszentrum in Bautzen stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Neben der Ausbildung von jährlich knapp 2 000 Beamten wird an der Fachhochschule seit 2015 das erste Studienjahr der Polizeikommissarsanwärter absolviert. Für die folgenden zwei Jahre wechseln sie an den Rothenburger Standort. „2016 haben hier 100 künftige Kommissare das Studium begonnen, 2017 sind es 134. Im kommenden Jahr rechnen wir mit 150 Erstsemestern“, sagte Rektor Harald Kogel. Zusätzlich werden in Bautzen mindestens noch bis 2019 Wachpolizisten ausgebildet.

Mit der steigenden Zahl der Studierenden ist aber die nötige Infrastruktur nicht mitgewachsen. So müssen für das Schießtraining Anlagen in Kamenz, Dresden und Pirna genutzt werden. Auch eine eigene Sporthalle fehlt auf dem alten Kasernengelände. Unterbringungsmöglichkeiten für die Schüler sind ebenfalls rar. „Für Interimslösungen am Ort planen wir kurzfristig schon 800 000 Euro“, kündigte Norbert Seibt vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement an. (dpa)

