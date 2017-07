Millionen für neue Abwasserleitung Das Wilsdruffer Schmutzwasser soll künftig in Dresden gereinigt werden. Die Kläranlage im Saubachtal hat die Kapazitätsgrenze erreicht.

Wilsdruffs Abwasser wird ab Ende 2018 in die Kläranlage Dresden-Kaditz geleitet. © Foto: SZ-Archiv

Wilsdruffs Abwasser soll bald in Dresden und nicht mehr in der Anlage im Saubachtal gereinigt werden. Für den Bau einer neuen Abwasserleitung in die Landeshauptstadt ist kürzlich ein Fördermittelbescheid eingegangen. Der Abwasserzweckverband Wilde Sau erhält 4,5 Millionen Euro. Damit können die ersten Bauaufträge vergeben werden.

Geplant ist, vom Saubachtal aus eine elf Kilometer lange Leitung bis zum Klärwerk in Dresden-Kaditz zu verlegen. Der erste Bauabschnitt liegt im Bereich Schleswiger Straße/Pfaffengrund im Dresdener Westen. Noch in diesem Jahr sollen auch Rohre zwischen der Hühndorfer Höhe und der Autobahnraststätte verlegt werden. Beantragt ist außerdem die Querung unter der Elbe. Insgesamt liegen die Baukosten bei rund zehn Millionen Euro. Ende 2018 soll die Leitung in Betrieb genommen werden.

Die Trasse wird gebraucht, um das gesamte Abwasser aus Wilsdruff, den Ortsteilen und der Tharandter Ortschaft Pohrsdorf zukünftig nach Dresden zu pumpen. Denn die eigene Kläranlage im Saubachtal hat die Alters- und Kapazitätsgrenze erreicht. Sie soll stillgelegt werden. Eine Sanierung und Erweiterung werde unter dem Strich teurer als der Bau der Abwasserleitung nach Dresden, heißt es beim Abwasserzweckverband. (hey)

