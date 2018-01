Millionen für Müller Sachsen unterstützt den Bau des Homann-Werkes in Leppersdorf. Für Wirbel sorgt derweil ein Schreiben der Firma.

Die Molkerei von Sachsenmilch in Leppersdorf. Hier soll das neue Homann-Werk entstehen. Inzwischen ist von einer Überprüfung des Projektes die Rede. © Jürgen-M. Schulter

Leppersdorf. Nun also doch. Nach Ankündigungen und Dementis steht fest, der Freistaat unterstützt die Errichtung des Homann-Feinkostwerkes in Leppersdorf finanziell. Nach Angaben von Christian Adler vom Sächsischen Wirtschaftsministerium hat die Sächsische Aufbaubank einen Investitionszuschuss in Höhe von 11,25 Millionen Euro bewilligt. „Das Geld kommt aus dem Fördertopf zur ,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘“, teilt er mit. Die Müller-Gruppe kann allerdings nicht sofort über das Geld verfügen. Nach Angaben von Konzernsprecher Alexander Truhlar handelt es sich bei dem Vorgang um eine Formalie. „Das Projekt wird erst gefördert, wenn es in die Umsetzung geht. Ohne die tatsächliche Investition unsererseits wird weder ein Zuschuss gewährt, noch eine Vorauszahlung geleistet.“

Bei den Mitarbeitern in den Homann-Stammwerken in Dissen, Lintorf, Bottrop und Floh-Seligenthal sorgt die Beihilfe für Verärgerung. „Das finden wir natürlich nicht gut. Hier bei uns werden Arbeitsplätze abgebaut beziehungsweise verlagert und das wird auch noch mit Steuergeldern gefördert“, sagt Andreas Straede, Betriebsratsvorsitzender bei Homann. Für Volkmar Lehmann, Ortsvorsteher von Leppersdorf ist es dagegen eine positive Nachricht. „Nach den schlechten Nachrichten zu den Siemens- und Bombardier-Werken in Görlitz und Bautzen ist das mal eine gute Botschaft für Ostsachsen.“ Nach den bisher bekannten Plänen wird der Feinkosthersteller Homann in Leppersdorf ein komplett neues Werk errichten und rund 500 Millionen Euro investieren. Die Produktion soll 2020 beginnen. Die Stammwerke in Dissen, Lintorf, Bottrop und Floh-Seligenthal werden geschlossen. 800 Arbeitsplätze sollen im neuen Werk entstehen. In den vier Stammbetrieben fallen rund 1200 Arbeitsplätze weg.

Aushang löst Spekulationen aus

Im Werk Dissen sorgt währenddessen ein Aushang für Aufregung. In dem Schreiben heißt es, das „Projekt Iris“ – die Verlagerung der Homann-Produktion – wird einer „Überprüfung“ unterzogen. Details werden nicht genannt. Alexander Truhlar bestätigt den Aushang, will aber ebenfalls keine Einzelheiten nennen. „Wir haben festgestellt, dass sich gewisse Rahmenbedingungen für das Projekt geändert haben, deshalb findet diese Überprüfung statt. Das ist für ein Vorhaben dieser Größe ganz normal.“ Ob über einen neuen Standort, über eine größere oder kleinere Werksvariante oder eine Modernisierung in Dissen nachgedacht wird, sagte er nicht. Bei den Mitarbeitern löst das Schreiben Spekulationen aus. „Die Mitteilung ist für alle verwirrend. Keiner weiß, was das genau heißt. Einige machen sich sogar schon Hoffnungen, dass das Werk doch nicht verlegt wird“, sagt Andreas Straede. Der Betriebsrat werde sich nicht an Spekulationen beteiligen. „Wir wissen nichts, wir können nicht in die Köpfe der Geschäftsleitung reingucken. Wir haben nur die Information, dass Anfang 2020 hier Schluss ist. Sollte sich an den bekannten Fakten etwas ändern, dann werden wir reagieren.“

Im Rathaus von Dissen überwiegt die Skepsis. „Dass Homann in Dissen bleibt, daran glaube ich nicht“, sagt Bürgermeister Hartmut Nümann (SPD). Die Stadt sei derzeit im Gespräch mit einigen Investoren, die die für Homanns Neubaupläne reservierten Flächen nahe der Autobahn Bielefeld-Osnabrück übernehmen wollen. „Nur wegen dem Aushang werden wir diese Planungen nicht stoppen“, sagt Nümann. „Wir lassen uns nicht noch einmal an der Nase herumführen.“ Zumal nicht einmal klar ist, welche Rahmenbedingungen sich plötzlich geändert haben sollen. Er könne zwar verstehen, dass der bisherige Standort im Zentrum von Dissen für eine Werkserweiterung ungünstig ist, sagt der Bürgermeister. „Aber deshalb haben wir ja etwas Neues angeboten.“ Die Stadt Dissen habe Grundstücke aufgekauft sowie Wasser- und Emissionsrechte geklärt, um alle Wünsche von Homann/Müller für einen Werksneubau am Traditionsstandort zu erfüllen. „Sie mussten nur noch Ja sagen, aber am Ende hieß es April, April“, sagt Bürgermeister Nümann. „Wir fühlen uns veräppelt.“

Etliche Kollegen sind gegangen

Nach Angeben des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzende Markus Schürmeyer soll das Ergebnis der Überprüfung Ende Februar, Anfang März vorliegen. Dass die hohe Zahl von Kündigungen nach Bekanntwerden der Umzugspläne zu der Überprüfung beigetragen hat, bezweifelt er. „Ja es ist richtig, etliche Kollegen sind gegangen. Inzwischen wurden aber wieder Mitarbeiter eingestellt, sodass es keine Engpässe gibt.“ Rund um Leppersdorf bereitet sich derweil eine ganze Region auf das neue Werk mit seinen knapp 1 000 neuen Mitarbeitern vor. Die Gemeinde Wachau ist fieberhaft auf der Suche nach Wohnbaustandorten. In Wachau treibt sie die Errichtung eines Wohnstandortes in der Nähe des Sportplatzes voran. Laut Entwurf sollen Grundstücke für 16 Einfamilienhäuser entstehen. Zwei weitere werden in Seifersdorf und Lomnitz erschlossen.

An der Zufahrt zum Sachsenmilchgelände soll in Erwartung der Homann-Mitarbeiter ein Supermarkt gebaut werden. Der Bauantrag des Discounters Norma ist inzwischen genehmigt worden. Zudem wird mit Hochdruck an der Schnellstraße zwischen Radeberg und der Autobahn gearbeitet. Sie wird Leppersdorf vom Durchgangsverkehr entlasten und für eine schnelle Verbindung zur A 17 sorgen.

zur Startseite