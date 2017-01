Millionen für Lottogewinner 2016 Der zweithöchste sächsische Millionengewinn ging im vergangenen Jahr an einen Glückspilz aus der Sächsischen Schweiz.

Über 2,8 Millionen Euro konnte sich ein Gewinner aus der Sächsischen Schweiz im Jahr 2016 freuen. © dpa

Den Lotto-Jackpot zu gewinnen, das ist so ungefähr das Unwahrscheinlichste, was einem im Leben passieren kann. Liest man die Sachsenlottobilanz des Jahres, dann haben aber auch 2016 offensichtlich wieder einige Leute Glück gehabt, trotz der statistisch marginalen Chance von eins zu 140 Millionen für einen geknackten Jackpot. Die Mittwochsziehung am 18. Mai 2016 zum Beispiel machte einen Lottospieler aus Dresden zum Millionengewinner. Der Glückspilz war bundesweit der einzige Mitspieler, der die „6 Richtigen plus Superzahl“ auf seinem Spielschein angekreuzt hatte. Damit habe er 1.455.100 Euro gewonnen, meldet die Lottogesellschaft. In der Zusatzlotterie Super 6 küsste die Glücksfee unter zehn Gewinnern ebenfalls einen aus der Landeshauptstadt.

Mit einem 6,8-Millionen-Gewinn startet ein Bautzener ins neue Jahr. Der zweithöchste sächsische Millionengewinn ging in die Sächsische Schweiz. Dort freute sich ein Spieler über immerhin 2,8 Millionen Euro. Insgesamt sind 2016 immerhin fünf Sachsen Lotto-Millionäre geworden. (SZ)

zur Startseite