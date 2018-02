Millionen für Freitals Wohnungen Um Wohnraum wieder nutzbar und attraktiver zu machen, investiert der größte Vermieter der Stadt viel Geld.

Freital. Die Wohnungsgesellschaft Freital (WGF) größter Vermieter in der Stadt, will dieses Jahr viel Geld in ihre Häuser stecken. So ist geplant, für 1,5 Millionen Euro rund 300 Freitaler Wohnungen so herzurichten, dass sie wieder bezogen werden können. Oftmals handelt es sich dabei um Mieteinheiten, in denen die Menschen 30 oder gar 40 Jahre gewohnt haben – und in denen ein entsprechender Rückstand bei der Sanierung herrscht. „Die Häuser sind zwar äußerlich saniert; also Dach, Fassaden, Fenster, aber innen ist oftmals noch der Altbestand“, sagt WGF-Prokurist Henryk Eismann. Elektroleitungen, Bäder, Küchen, Fußböden, Türen – in vielen der 300 Wohnungen muss die gesamte Installation erneuert werden.

Das betreffe etliche Wohnungen in den Kerngebieten der WGF, also im Neubaugebiet Zauckerode, an der Schachtstraße in Döhlen oder im Neubauviertel in Deuben. Allein hier verfügt die Gesellschaft über 800 Wohnungen, in Zauckerode sind es 1 000 Mieteinheiten, an der Schachtstraße in fünf Blöcken 420 Wohnungen.

Moderate Preisstruktur

Ziel sei es, so WGF-Geschäftsführer Michael Heinzig, den Bestand so zu pflegen, dass man als Vermieter weiterhin attraktiv bleibe. Deshalb sind weitere 700 000 Euro für dieses Jahr eingeplant, um Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an vielen der insgesamt 3 500 WGF-Wohungen durchzuführen. „Wir setzen auf eine gute Mischung unserer Angebote, vom Standard zum niedrigen Preis bis hochwertig und eben teurer.“ Man wolle Vermieter für jeden Geldbeutel sein. Die Wohnungsgesellschaft ist eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Freital. Seit mittlerweile fast vierzehn Jahren schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen, erwirtschaftet jedes Jahr einen Überschuss, von dem ein Teil auch sukzessive wieder in die Wohnräume investiert werden kann. 2018 werden zudem weiter Schulden abgebaut.

