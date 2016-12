Millionen für Dresdner Stadtteile Insgesamt 3,7 Millionen Euro investiert der Freistaat in Projekte, um sozial schwache Familien zu unterstützen.

Friedrichstadt, Johannstadt, Pieschen, die Leipziger Vorstadt und das Hechtviertel – das sind die Dresdner Stadtteile, die in den vergangenen Jahren am meisten gewachsen sind. Heute leben dort 60 000 Menschen. Doch längst nicht jedes Kind wohnt in Reichtum, viele Eltern sind auf Leistungen wie Hartz IV angewiesen. Um die sozial schwachen Familien in diesen Gebieten zu unterstützen, investiert der Freistaat nun 3,7 Millionen Euro. Das Geld fließt in soziale Projekte, die Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen. Doch nicht nur Deutsche profitieren von den Fördermitteln – diese sollen in den Jahren bis 2020 auch für die Integration von Flüchtlingen verwendet werden.

An diesem Dienstag übergab Innenminister Markus Ulbig (CDU) die Förderbescheide an Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne), der in Dresden auch für Stadtentwicklung zuständig ist. Für die Stadtteile im Norden stehen rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Konkret soll dort unter anderem ein Projekt gegen Gewalt unterstützt werden. Zielgruppe sind Schüler im Alter von sechs bis 17 Jahren, die mithilfe eines Trainers lernen sollen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. In der Friedrichstadt soll das Umweltzentrum Dresden ein Projekt mit Stammtischen für Flüchtlinge weiterführen. (SZ/noa)

