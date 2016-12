Millionen für die Westlausitz Das Leader-Programm hilft Städten und Gemeinden. Auch Bischofswerda, Großharthau, Frankenthal und Rammenau,

Es sind stolze Summen, die in die Entwicklung des ländlichen Raums zwischen Bischofswerda und Radeberg fließen. In den Jahren 2015 und 2016 waren es immerhin 1,59 Millionen Euro. Das gaben die Mitarbeiter des Regionalmanagements der Leader-Region Westlausitz bekannt.

Doch was steckt dahinter? Im Jahr 2007 wurde die Region Westlausitz mit 13 Kommunen, zu denen unter anderem die Stadt Bischofswerda sowie die Gemeinden Frankenthal, Großharthau und Rammenau gehören, erstmals vom Umweltministerium für den EU-Förderzeitraum 2007 bis 2013 zu einer der insgesamt zwölf Leader-Regionen des Freistaates ernannt und damit als besonders förderwürdig eingestuft. In der ersten Förderperiode des Programms konnte die Region Westlausitz 12 Millionen Euro vergeben, in der aktuellen stehen 8,2 Mio. Euro zur Verfügung.

In der Vergangenheit wurden bereits etliche große Projekte aus dem Fördertopf gestemmt: Im Raum Bischofswerda wurden zahlreiche private Bauherren unterstützt, die zum Beispiel ein altes Bauernhaus sanierten oder eine Scheune fürs Wohnen umbauten. Geld von der Europäischen Union gab es auch für den Spielplatz am Großharthauer Park und für den Ausbau des schnellen Internets in einigen Bischofswerdaer Ortsteilen. Bei der Förderung dabei waren außerdem in Kleinröhrsdorf die neue Kita, in Steina die Skaterbahn am Kroneplatz sowie der Abenteuer-Spielplatz und die öffentlichen Toiletten am Schwedenstein. In Kleinröhrsdorf floss Geld ins Domizil des Spielmannszuges.

Die Region Westlausitz plant auch 2017, Projektaufrufe zu starten. Der erste läuft bis März. (SZ)

Weitere Informationen zum Förderprogramm finden Sie im Internet unter www.region-westlausitz.de

