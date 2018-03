Millionen für den Straßenbau Die Liste der Bauvorhaben für 2018 im Landkreis Bautzen ist lang. Viel Geld fließt in die Bundesstraßen. Aber auch auf der A 4 geht es weiter.

Die Liste der Straßenbauvorhaben für 2018 steht fest. Mehrere Millionen Euro fließen unter anderem in die Fahrbahnsanierung auf der A 4 und den Ausbau der Bundesstraßen in Sohland, Rammenau und Ottendorf-Okrilla. © dpa-tmn

Bautzen. Für 1,3 Millionen Euro wird die B 98 in Rammenau in diesem Jahr saniert. Rund ein Million Euro fließt in den lange geplanten Ausbau der Hirschkurve an der B 97 in Ottendorf Okrilla. Beide Straßen stehen weit oben auf der Liste der wichtigsten Straßenbauvorhaben in Ostsachsen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat die für 2018 geplanten Projekte jetzt vorgestellt. Etwa die Hälfte der 25 Baustellen wird im Landkreis Bautzen liegen. Dazu gehören auch der Ausbau der Kreuzung in Salzenforst, an der es in den vergangenen Jahren mehrere schwere Unfälle gab und der Neubau der Brücke über die Pulsnitz in Königsbrück.

An der Staatsstraße 111 östlich von Bautzen rücken die Bauleute gleich an zwei Stellen an – zwischen Bautzen und Neupurschwitz und in Weißenberg. Für Pendler auf der A 4 bringt das in diesem Jahr erneut Einschränkungen. So soll die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg auf jeweils rund 2,3 Kilometern in beiden Fahrtrichtungen erneuert werden. Zwischen den Anschlussstellen Weißenberg und Nieder Seifersdorf in Richtung Görlitz ist ebenfalls eine Fahrbahnerneuerung geplant, hier auf 7,5 Kilometern. Kosten: rund 3,8 Millionen Euro.

Die größten Baustellen in der Region zurück 1 von 15 weiter Fahrbahnerneuerung A 4 zwischen Weißenberg und Nieder Seifersdorf - 3,8 Millionen Euro. Fahrbahnerneuerung A 4 zwischen Bautzen-Ost und Weißenberg - 2,4 Millionen Euro. Ausbau der B 98 in Rammenau, 2. Bauabschnitt mit Kreuzungsausbau - 1,3 Millionen Euro. Fahrbahnerneuerung auf der B 97 in Ottendorf-Okrilla (Hirschkurve) - 1 Million Euro. Fahrbahnerneuerung auf der B 96 in Groß Särchen, südlich des Knappensees - 1 Million Euro. Ersatzneubau Brücke an der B 96 über die Spree in Neusalza-Spremberg - 1 Million Euro. Instandsetzung der Brücke an der S 100 über die Pulsnitz in Königsbrück - 500 000 Euro. Deckenbau an der S 111 zwischen Bautzen und Neupurschwitz - 500 000 Euro. Fahrbahnerneuerung an der S 104 in Friedersdorf, 2. Bauabschnitt - 450 000 Euro. Ersatzneubau der Brücke an der S 115 in Cunewalde - 440 000 Euro. Entwässerungserneuerung an der S 106 in Merka - 440 000 Euro. Ersatzneubau Stützmauer an der S 104 bei Reichenau - 440 000 Euro. Fahrbahnerneuerung an der S 155 nördlich Schmölln - 400 000 Euro. Ausbau der Kreuzung an der S 106 bei Salzenforst - 370 000 Euro. Deckenbau an der S 111/Ortsdurchfahrt Weißenberg - 300 000 Euro.

Darüber hinaus werden alle bereits begonnenen Projekte fortgeführt, so die Arbeiten der B 98 in Sohland und der Ausbau der B 96-Ortsumfahrung Hoyerswerda. In Sohland startet der dritte Bauabschnitt an der Bundesstraße bereits am Montag. Damit ist die wichtige Verbindung im Oberland wieder gesperrt. Als Umleitungsstrecke wird für den Bus- und Pkw-Verkehr wird die Taubenheimer/Sohlander Straße und für Lkw die weiträumige Umleitung über die S 116 - Großpostwitz - B 96 wieder aktiviert.

Insgesamt hat der Freistaat im Doppelhaushalt rund 86 Millionen Euro für die Staatsstraßen eingeplant. Weitere 40 Millionen Euro hat der Landtag zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für die Bundesstraßen und Autobahnen stehen 2018 rund 259 Millionen Euro bereit.(szo)

zur Startseite