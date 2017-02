Millionen für den Landkreis Das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ will die Infrastruktur fit machen – schon in den nächsten Jahren.

Die Kita Sankt Martin in Coswig soll ihren Förderbescheid am 10. Februar erhalten.

Auch mehrere Straßen im Landkreis sollen von dem Geld ausgebaut werden.

Ministerin Barbara Klepsch übergab im Januar einen Fördermittelbescheid an die Elblandkliniken

Das Jahr 2020: Im Landkreis Meißen gibt es kein öffentliches Gebäude, das nicht vorbildlich gedämmt, kein Schuldach, das nicht neu gedeckt ist, und keine Straße, die nicht frisch instand gesetzt wurde. Diesen Eindruck der Zukunft könnte man gewinnen, wenn man sich den Investitionsplan des Förderprogramms „Brücken in die Zukunft“ durchliest. Über 100 Vorhaben werden hier gelistet, in die in den nächsten Jahren investiert werden soll. Summen in der Spanne von wenigen Tausend bis zu mehr als drei Millionen Euro. Die ersten Förderbescheide wurden bereits überreicht. Die SZ erklärt, was das Programm genau ist und was eigentlich gefördert wird.

