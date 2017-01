Millionen für Buckelpisten Der Kreis will 2017 etliche marode Straßen erneuern. Auch lange geplante Projekte wie in Arnsdorf und Grünberg.

Die Kleinwolmsdorfer Straße in Arnsdorf soll 2017 endlich angepackt werden. Bereits seit zwei Jahren laufen die Planungen des Landkreises zu dem Projekt. Nun könnte es endlich realisiert werden. © Thorsten Eckert

Seit knapp zwei Jahren hoffen die Arnsdorfer darauf, dass der Landkreis Bautzen endlich die Kleinwolmsdorfer Straße in Angriff nimmt. Denn die Verbindungsstraße zwischen der gleichnamigen Ortschaft und Arnsdorf bietet schon tagsüber keinen schönen Anblick, ist viel zu eng. Doch besonders in den Abendstunden und bei den aktuellen Witterungsbedingungen verwandelt sich die Kreisstraße in eine extreme Gefahrenstelle. Der viele Schnee überdeckt die zahlreichen Schlaglöcher, die der Autofahrer erst in dem Moment bemerkt, wenn ein heftiger Schlag durch das ganze Auto geht. Doch 2017 soll das Jahr sein, in dem sich an der Straßensituation in Arnsdorf und in vielen weiteren Gemeinden endlich etwas ändert. Denn der Landkreis möchte in den kommenden zwölf Monaten wieder etliche Millionen Euro in die Sanierung und den Ausbau seines Straßennetzes stecken. Denn an vielen Abschnitten im immerhin 800 Kilometer langen Kreisstraßennetz herrscht akuter Handlungsbedarf. Allein die Maßnahmen, die dieses Jahr umgesetzt oder begonnen werden sollen, beziffern sich auf acht Millionen Euro. Hinzu kommen laufende Projekte sowie Instandhaltungsmaßnahmen. Für Letztere stellt der Kreis jährlich noch einmal weitere drei Millionen Euro bereit.

Besonders viel Geld fließt 2017 aber ins Rödertal. Unter anderem in die eingangs angesprochene grundhafte Sanierung der Kleinwolmsdorfer Straße. Der ein Kilometer lange Abschnitt soll auf 6,50 Meter verbreitert werden. Außerdem sollen Bauleute die Straßenentwässerung verbessern und die Regenwasserkanäle erneuern. Der Ausbau der Kreisstraße kostet insgesamt rund 1,7 Millionen Euro. Da es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises und der Gemeinde handelt, kommen auf Arnsdorf rund 850 000 Euro zu, auf den Landkreis rund 825 000 Euro.

Straßenwirrwarr neu ordnen

Ebenfalls rund zwei Millionen Euro sollen in diesem Jahr auch in die Ottendorfer Ortschaft Grünberg fließen. Hier möchte der Kreis endlich den maroden Kreisstraßenwirrwarr im Ortskern neu ordnen. Denn dort, wo im Grünberger Ortszentrum die Schönborner, Lausaer und Langebrücker Straße aufeinandertreffen, haben es Autofahrer alles andere als einfach. Der Blick geht mehrmals nach links und nach rechts, um wirklich sicher zu gehen, dass die Straße frei ist und der eigene Pkw gefahrlos über die Kreuzung rollen kann. Die bisherige Verkehrsführung soll deswegen gänzlich über Bord geworfen werden, künftig treffen die aus den verschiedenen Richtungen anrollenden Autos nicht mehr an der schmalen Kurve an der Kirche, sondern auf einer neuen Kreuzung im unteren Abschnitt der Schönborner Straße aufeinander.

Ebenfalls als geplante Investition im Haushalt des Landkreises Bautzen taucht auch die Waldstraße in Pulsnitz auf. Knapp 500 000 Euro möchte die Verwaltung dieses Jahr in deren Ausbau stecken – eines der eher kleineren Vorhaben am Kreisstraßennetz in diesem Jahr. Aber auch das muss gemacht werden. Der Landkreis Bautzen hat also viele und große Pläne in diesem Jahr. Einziges Problem: Bei allen Vorhaben steht noch die Zusage der Fördermittel aus. Wann also tatsächlich die Bagger anrollen, können die Mitarbeiter im Landratsamt noch nicht sagen.

Bei Lomnitz kann es im Frühjahr losgehen

Bei einer Kreisstraße ist das anders. Bei der Ortsverbindung zwischen Lomnitz und Ottendorf steht der Sanierungstermin fest. „Bei geeignetem Wetter kann voraussichtlich im März oder im April dieses Jahres mit den Arbeiten begonnen werden“, sagte Gernot Schweitzer vom Landratsamt. Nach seinen Worten werden momentan die detaillierten Straßenbaupläne ausgearbeitet. „Im Januar werden wir die Aufträge vergeben.“ Die Straßenbaustelle wird sich über rund einen Kilometer hinziehen und in der Mitte des Waldstückes, in der Nähe der Gemarkungsgrenze zwischen Lomnitz und Ottendorf enden. Die Bauarbeiten werden sich voraussichtlich bis Ende 2017 hinziehen. In dieser Zeit ist die Straße zwischen Lomnitz und Ottendorf gesperrt. Die neue Straße wird außerorts sechs Meter breit und mit einem beidseitigen Bankett von einem Meter ausgestattet.

