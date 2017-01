Millionen für Buckelpisten Der Kreis will dieses Jahr etliche marode Straßen erneuern. Ein Vorhaben bei Seitschen soll sich besonders rechnen.

Mit Walze und Raupe wird es in diesem Jahr auch der Waldstraße in Pulsnitz an die Schlaglöcher gehen. Im Winter freilich ist der Zustand der Piste in Richtung Ohorn nur zu erahnen. Insgesamt sollen hier 490 000 Euro verbaut werden. © René Plaul

Wie ein graues Matschband zieht sich derzeit die Waldstraße durch Pulsnitz. Im Winter, wenn Schnee gefallen ist, werden manchmal auch die Löcher der Buckelpiste überdeckt. Wie derzeit. Aber gemacht werden muss die Straße in Richtung Ohorn dennoch. Und deshalb taucht sie als geplante Investition auch im Haushalt des Landkreises Bautzen für 2017 auf. Knapp 500 000 Euro möchte die Verwaltung dieses Jahr in deren Ausbau stecken – eines der eher kleineren Vorhaben am Kreisstraßennetz in diesem Jahr. Aber immerhin.

Lange Risse, riesige Löcher – an vielen Abschnitten im immerhin 800 Kilometer langen Kreisstraßennetz herrscht akuter Handlungsbedarf. Jedes Jahr steckt der Kreis mehrere Millionen Euro in den Ausbau seiner Straßen. Allein die Maßnahmen, die dieses Jahr umgesetzt oder begonnen werden sollen, beziffern sich auf acht Millionen Euro. Hinzu kommen laufende Projekte sowie Instandhaltungsmaßnahmen. Für letztere stellt der Kreis jährlich noch einmal weitere drei Millionen Euro bereit.

So stehen in diesem Jahr große Bauvorhaben an – wie an der Straße zwischen Brösang und Seitschen bei Göda, wo 1,2 Millionen Euro verbaut werden. In Grünberg, einem Ortsteil von Ottendorf-Okrilla, will der Kreis den Kreisstraßenwirrwarr im Ortskern neu ordnen. In Arnsdorf soll die Kleinwolmsdorfer Straße angepackt werden. Beide Vorhaben kosten jeweils mehr als zwei Millionen Euro. Zwischen Maukendorf und Knappenrode wird die Verbindungsstraße für 1,7 Millionen Euro saniert. Bei allen Vorhaben wartet der Kreis jedoch noch auf die Förderzusagen des Freistaats. Bevor die nicht vorliegen, kann auch nicht gebaut werden. Zudem sollen die schon gestarteten, über den Winter aber ruhenden Baustellen in Milkel und Teicha, in Rackel, Maltitz, Lauske und Seeligstadt abgeschlossen werden.

Über grünes Licht vom Freistaat würde sich auch der Seitschener Unternehmer Thomas Hensel freuen. Bereits seit Längerem verfolgt er die Ausbaupläne der Straße mit großen Erwartungen. In seinem Sägewerk an der Hauptstraße fahren täglich große Lastwagen vor. Sie kommen oft über die Autobahn. Eine mögliche Anfahrt führt über Göda. Dazu müssen die Fahrer ihre Brummis kurz vorm Werksgelände aber noch durch eine niedrige Bahnbrücke manövrieren. „Die hat nur eine Durchfahrtshöhe von 3,80 Meter“, erklärt Thomas Hensel. Das ist für viele Lkw knapp bemessen. Also rollen die Laster von der Anschlussstelle in Salzenforst über Dreistern und die Neukircher Straße bis nach Brösang und von dort aus über die marode, schmale Straße schließlich bis aufs Firmengelände – das allerdings eher schlecht als recht.

„Die Straße hat viele Bodenwellen, hat sich an einigen Stellen stark gesetzt“, weiß Thomas Hensel. Zudem fährt dort auch der Linienbus. Da wird es rasch mal eng. „Ich würde den Ausbau der Straße deshalb sehr begrüßen“, erklärt der Sägewerkchef. Und auch nebenan beim Futtermittel-Spezialisten Blattin wären die Verantwortlichen begeistert. Allein dort rollen am Tag bis zu 15 Lastwagen zum Be- oder Entladen vor. In der Kreisverwaltung denken die Mitarbeiter derweil sogar noch einen Schritt weiter. Dort haben die Planer einen wichtigen Vorteil des Gewerbegebiets in Seitschen erkannt: Es verfügt über einen direkten Bahnanschluss. Durch die bessere Anbindung ans Straßennetz könnte das Gebiet insgesamt für Investoren attraktiver werden, so die Hoffnung im Landratsamt.

Damit der Verkehr zwischen Seitschen und Brösang künftig flüssiger läuft, will der Kreis die Straße verbreitern. Derzeit misst die Fahrbahnbreite 4,50 Meter – künftig werden es 6,50 Meter sein. Damit haben Laster und Busse nebeneinander ausreichend Platz. Umgestaltet werden auch die Kreuzungsbereiche an den Einmündungen in Seitschen und Brösang, damit die Brummis dort besser auf die Hauptstraßen einbiegen können. Zudem soll die auf der Straße befindliche Bushaltestelle erneuert werden. Unter anderem will der Kreis dort auch ein Wartehäuschen errichten.

Neben umfassenden Ausbauprojekten wie zwischen Seitschen und Brösang oder denen zwischen Grünberg und Arnsdorf werden an einzelnen Abschnitten im kilometerlangen Kreisstraßennetz dieses Jahr zudem die Fahrbahndecken erneuert. Bereits im April soll für knapp 400 000 Euro auf der Ortsdurchfahrt in Sdier neuer Asphalt aufgewalzt werden, im etwa gleichen Zeitraum wird zwischen Steinigtwolmsdorf und Weifa die Fahrbahn saniert. Im Juni und Juli folgen Deckenerneuerungen zwischen Schönau und Sollschwitz sowie Schwepnitz und Grüngräbchen. Das viele Geld, das auch dieses Jahr wieder in die Straßen gesteckt wird, ist dennoch nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Asphalt. Denn im Landratsamt sprechen die Verantwortlichen von „zahlreichen reparaturbedürftigen Straßen“.

zur Startseite