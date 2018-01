Millionen fließen in Schulhäuser

So manche Geldwünsche sind im vergangenen Jahr unerfüllt geblieben. Noch einmal hat Dresden den Schwerpunkt auf den Bau neuer Schulhäuser gesetzt. Vier Schulen sind neu gegründet worden. Für den Schulcampus Pieschen, auf dem eine Oberschule und ein Gymnasium für knapp 2 000 Schüler entstehen, ist der Grundstein gelegt worden. Der Tolkewitzer Campus steht kurz vor der Fertigstellung. Nach den Winterferien ziehen die ersten Schüler dort ein. Im Frühjahr wird dann auch der Erweiterungsbau des Vitzthum-Gymnasiums bereit für den Unterricht sein, teilt die Stadtverwaltung mit.

„In Dresden ist und bleibt Bildung Priorität Nummer eins“, gibt Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) auch die Richtung des neuen Jahres vor. Fortgesetzt wird zum Beispiel die Sanierung der Dreikönigschule in der Dresdner Neustadt. Dafür müssen die Schüler umziehen. Erneuert werden darüber hinaus die Stammhäuser der 117. Grundschule an der Reichenbachstraße, des Gymnasiums Plauen, der 15. Grundschule an der Görlitzer Straße sowie das Gebäude der 44. Grundschule in Tolkewitz. Allein für diese Sanierungsprojekte wird die Stadt rund 50 Millionen Euro ausgeben. (SZ/sr)

