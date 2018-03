Millionen-Beträge in Bewegung

Millionen-Beträge werden auch 2018 im Haushalt der Stadt Bernsdorf in Bewegung sein. Kämmerer Dirk Wuschansky gab in der jüngsten Sitzung des Stadtrates einen groben Überblick, mit welchen Einnahmen und Ausgaben zu rechnen ist.

Die größte Einnahme-Position bleiben die Steuern und hier insbesondere die Gewerbesteuern. Letztere hat der Kämmerer vorsichtig mit rund 3,5 Millionen Euro veranschlagt, nachdem 2017 über sechs Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie geplant in die Stadtkasse geflossen sind. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird mit knapp 1,7 Millionen Euro und damit mit einem Plus von rund 140 000 Euro gegenüber 2017 gerechnet. Sogar um etwa eine halbe Million Euro auf in Summe 2,63 Millionen Euro sollen die staatlichen Finanzzuwendungen steigen. Einen großen Anteil haben die Fördermittel für den Abriss der Zinkweißhütte. Der soll noch 2018 beginnen, wird aber wohl nicht bis zum Jahresende zu schaffen sein.

Darüber hinaus hat die Stadt vor, die gegenüber der Freien Oberschule Bernsdorf gelegene Häring-Villa zu erwerben und abzureißen. Baumaßnahmen sind an der Sporthalle Wiednitz und am Sozialgebäude auf dem Wiednitzer Sportplatz geplant. Die Instandsetzung des Waldhofweges ist notwendig. Die Straße werde insbesondere mit Blick auf den in Straßgräbchen bevorstehenden Straßen- und Leitungsbau benötigt, so der Hinweis des Kämmerers. Geld wird auch in Straßeninstandsetzungen, für die Planung des neuen Industriegebietes in Straßgräbchen und in den Beginn der Umsetzung des Friedhofskonzeptes fließen. Zuerst ist hier der Friedhof Wiednitz an der Reihe. Vorgesehen ist ebenfalls, die Planungen für die Sanierung des Wiednitzer Schlossteiches anzuschieben. Eine Realisierung sei aber frühestens 2019 oder 2020 ins Auge gefasst. Hinzu kommen viele kleinere Maßnahmen, die auch den Vereinen und den Ortsfeuerwehren zugutekommen: Auf der Liste der Investitionen stehen unter anderem der Kauf eines Einsatzfahrzeugs für die Feuerwache Zeißholz, Gestaltungsmaßnahmen im Außengelände der Kita „Pfiffikus“ in Bernsdorf und der Kita „Meisennest“ in Straßgräbchen, die Erneuerung der Kamenzer Straße, die unter der Regie der Stadt erfolgt, aber vom Land finanziert wird, der Gehweg- und Zaunbau im Tiergehege sowie die Erneuerung des Dachs der Grundschule.

Mit ca. 5,3 Mio. Euro war die Kasse der Stadt zu Beginn des Jahres bestens gefüllt. „Wir planen aber, mehr auszugeben, als wir einnehmen“, ließ der Kämmerer wissen. Daher wird das Finanzpolster bis Jahresende auf ca. 4,2 Mio. Euro schrumpfen. Damit bleibt die Stadt aber für alle Eventualitäten gewappnet. Das Risiko besteht in den vom größten Gewerbesteuerzahler der Stadt getätigten Vorauszahlungen für 2016 und 2017. Daher müsse die Stadt Geld vorhalten für den Fall, dass Rückzahlungen in Millionenhöhe fällig werden sollten, ließ der Kämmerer wissen. Und Bürgermeister Harry Habel (CDU) erinnerte die Stadträte: „Es ist noch nicht lange her, da mussten wir eine Million Euro zurückzahlen.“ Der Haushalt wird dem Stadtrat wohl im März zur Beschlussfassung vorgelegt.

