Millimeterarbeit an der Grenzstraße In einem nächtlichen Kraftakt schwebt eine tonnenschwere Stahlbrücke ein. Mehr als 120 Riesaer sehen dabei zu.

zurück Bild 1 von 3 weiter Am Haken: Etwa anderthalb Meter über dem Boden schwebt die Behelfsbrücke an der Grenzstraße auf ihre endgültige Position. Gehalten wird sie dabei von zwei großen Autokränen. In den nächsten Monaten ist die Brücke die einzige Verbindung über die Bahntrasse. © Sebastian Schultz Am Haken: Etwa anderthalb Meter über dem Boden schwebt die Behelfsbrücke an der Grenzstraße auf ihre endgültige Position. Gehalten wird sie dabei von zwei großen Autokränen. In den nächsten Monaten ist die Brücke die einzige Verbindung über die Bahntrasse.

Letzter Feinschliff: Arbeiter einer niederländischen Spezialfirma bereiten das Einheben der Konstruktion vor.

Sehenswertes Ereignis: Mehr als 100 Besucher schauen den Arbeiten um Mitternacht zu.

Riesa Grenzstraße, 23 Uhr. Scheinwerfer tauchen die Brücke über die Bahnlinie nach Chemnitz in grelles Licht. Hinter den Bauzäunen drängeln sich Menschen. Mehr als 120 haben sich in der Nacht zu Mittwoch an der Baustelle eingefunden. Mancher hat es sich auf einem Campingstuhl bequem gemacht. Zigaretten qualmen, Kinder rennen hin und her. Und doch ist es auffällig ruhig: Das lauteste Geräusch ist das Brummen des Generators, der einen der Lichtmasten mit Strom versorgt. Der Autokran daneben brummt im Leerlauf.

23.09 Uhr. Plötzlich klingt etwas anders: Der Brummton des Krans hat sich verändert. Dann bewegt sich der Ausleger mit 250 Tonnen Traglast auch schon. Noch hängen an seinem Haken nur vier rostbraune Ketten, jede so dick wie ein Unterarm. Aus dem Nachthimmel senken sie sich auf die stählerne Behelfsbrücke, die auf der Straßenbrücke bereit steht. Deren Tage sind gezählt: In den nächsten Monaten ist die Behelfsbrücke die einzige Verbindung für Passanten und Radler auf dem kürzesten Weg nach Weida.

23.12 Uhr. Während drei Arbeiter mit Helmen und Warnwesten die Ketten an einem Ende der Behelfsbrücke einhängen, klettert vom Bahndamm aus ein Arbeiter den Gittermast zur Oberleitung hoch. Er erdet die Leitungen der Bahnstrecke, damit von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht. Die Bahn hat für die Bauarbeiten von 23 Uhr bis früh um fünf den Strom auf der Strecke abgeschaltet. In der Zeit fährt dort bloß noch Schienenersatzverkehr.

23.22 Uhr. Die ersten Ketten zwischen Kran und Behelfsbrücke hängen straff. Der langhaarige Vorarbeiter der Spezialfirma Retro Bridge zeigt mit einem Grinsen dem Kranfahrer die Faust: Das wäre geschafft! Nun schlägt ein Kollege mit einem Vorschlaghammer Kanthölzer zur Versteifung in die Stahlkonstruktion. Hinter den Bauzäunen blitzen Blitzlichter auf. Überall sind leuchtende Smartphone-Bildschirme zu sehen, die filmende Jugendliche, Erwachsene, Senioren hochhalten. Ein Anwohner hat im Hof eine Klappleiter aufgebaut und filmt von oben. Ein anderer beobachtet das Spektakel von seiner Wohnung aus.

23.29 Uhr. Ganz kurz flackern die LED-Scheinwerfer am Arm des Autokrans. Sein Brummen wird energischer. Die meisten Zuschauer flüstern nur noch. Der Vorarbeiter mit dem Pferdeschwanz unter dem Bauhelm hebt den Arm und gibt mit wackelndem Zeigefinger Zeichen Richtung Autokran – genauso wie zeitgleich sein Kollege auf der anderen Seite der Bahnstrecke. Belgische Sprachfetzen sind vom Baufeld zu hören: Retro Bridge baut nicht nur in Riesa, sondern schlägt auch Behelfsbrücken über Autobahnen in Holland, Flüsse in Belgien, Kanäle in Norddeutschland.

23.30 Uhr. Sie schwebt! Fast unmerklich hat sich die tonnenschwere Konstruktion anderthalb Meter über den Boden gehoben. Ganz langsam schwingt sie an den Ketten der Autokräne hin und her. Kein Geräusch ist zu hören. Verstohlen macht nun sogar ein Arbeiter ein Foto mit seinem Smartphone. Langsam bewegt sich die Brücke hin zu ihrer endgültigen Position.

23.38 Uhr. Die Brücke hat die Stelle über den betonierten Widerlagern erreicht. Rechts und links der Bahntrasse packen Arbeiter an. Es zählt jeder Millimeter. Behutsam senken die Kräne die Brücke ab. Manch Zuschauer vergisst sogar das Trinken aus den mitgebrachten Bierflaschen.

23.49 Uhr. Es ist geschafft! Die Ketten sind gelöst. Ein Arbeiter scherzt, dass das Abbauen des Krans länger dauern wird, als das Einheben der Brücke. Tatsächlich wird die Montage des Bauwerks wohl noch bis Sonntag dauern. Danach kommt die alte Straßenbrücke weg. Baustelle aber bleibt die Grenzstraße noch bis Juni 2018.

