Milkauer Schalmeien feiern wieder in der Hartharena Im vergangenen Jahr besuchten knapp 9 000 Gäste die kulturellen Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle.

Die meisten Gäste der Hartharena kamen im vergangenen Jahr zum Musikfestival der Milkauer Schalmeien. Auch für dieses Jahr steht der Termin schon fest. © privat

Hartha. Die Hartharena feierte im vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Die Mehrzweckhalle hat sich in dieser Zeit als Kultur- und Sportstätte etabliert. Gäste aus Sachsen und darüber hinaus kommen zu den Veranstaltungen. 2017 zählte Günter Roßberg, Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebes, zu dem auch die Hartharena gehört, fast 9 000 Gäste nur bei den kulturellen Veranstaltungen. Spitzenreiter war dabei das Musikfestival der Milkauer Schalmeien mit etwa 1 200 Gästen. Die Veranstaltung mit Katrin Weber besuchten 900 Zuschauer und auch zu den beiden Veranstaltungen anlässlich des zehnjährigen Bestehens waren etwa 1 000 Leute gekommen. Doch auch die Liebhaber der Volksmusik sowie Musicalfans kamen auf ihre Kosten. „Wir versuchen, für jede Altersklasse und für möglichst viele Interessengruppen etwas zu bieten“, sagte Günter Roßberg. Für Kinder stand ein Puppentheater auf dem Programm. Die Veranstaltung „Vega – Venga“, die für Jugendliche gedacht war, haben nur etwa 300 junge Leute besucht. „Sollten uns Jugendliche fragen, ob sie eine Veranstaltung für ihre Altersgruppe organisieren können, würde wir sie auch gern unterstützen. Doch vorsetzen können und wollen wir ihnen nichts“, sagte der Betriebsleiter. Aber es sind nicht nur die kulturellen Veranstaltungen, die zusätzlich Gäste in die Hartharena bringen. Nicht eingerechnet wurden die Besucher des Tanzstunden- und des Abiballs, der Zeugnisausgabe des Gymnasiums, des Schulanfangs, der Jugendweihe oder der Ausbildungsmesse. „Das sind bestimmt auch noch einmal 3 000 Gäste“, so Roßberg. Hinzu kämen noch diejenigen, die mit ihren Firmen die Mehrzweckhalle für Feiern nutzten.

Auch für dieses Jahr gibt es wieder jeden Monat, außer im Sommer, eine kulturelle Veranstaltung. Los geht es mit dem Neujahrskonzert am 14. Januar, das immer mehr Zuschauer begeistert. Ansonsten gehören die Wochenenden im Januar dem Sport für verschiedene Turniere.

Am 17. Februar bekommen die Gäste der Hartharena ein schottisch-irisches Showerlebnis der Spitzenklasse geboten. Dann heißt es „World of Pipe Rock and Irish Dance“. Die Musiker und Tänzer wollen das Publikum in die Welt des irischen Stepptanzes gepaart mit mystischem Spirit und den Bagpipe-Klängen der schottischen Highlands entführen.

Fast schon alte Bekannte kommen am 10. März in die Mehrzweckhalle. Dann laden die Milkauer Schalmeien zum Musikfestival ein. Dazu kommen weitere Bands als Gäste hinzu.

Die Volksmusiklegenden Marianne und Michael präsentieren am 29. April „Die lustigen Musikanten unterwegs“ mit Angela Wiedl, Ronny Weiland und den Schäfern.

Einen Tag vor dem Männertag gibt es in der Hartharena ordentlich was zum Lachen. Für Mittwoch, 9. Mai, hat sich das Zwinger-Trio angesagt. Weiter geht es mit den kulturellen Veranstaltungen im September. „Wir legen sozusagen eine Sommerpause ein, weil wir nicht mit den vielen Sommerfesten und anderen Veranstaltungen konkurrieren wollen“, so Roßberg. Das heißt aber nicht, dass in der Hartharena nichts los ist. Die Halle wird in den Ferien zum Beispiel für Sport- und Trainingslager genutzt, bis es am 2. September die zweite Auflage von Musical Emotion mit dem Miskus gibt. Die Schlagerparade ist für den 7. Oktober und die Weihnachtsshow mit Maximilian Arland für den 8. Dezember geplant. Am 20. Oktober wird das biblische Musical „Adonia“ aufgeführt.

