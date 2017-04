Militärtransport durch den Landkreis Dutzende geländegängige Fahrzeuge sind derzeit auf Zügen unterwegs. Über ihre Herkunft kann nur spekuliert werden.

Zwei Züge mit militärischen Fahrzeugen und Ausrüstung passierten am Sonnabend den Bahnhof Röderau. © privat

Dutzende Militärfahrzeuge werden derzeit auf Schienen durch die Region transportiert. Allein am vergangenen Sonnabend passierten zwei Güterzüge den Bahnhof Röderau. Sie waren zwischen Riesa und Elsterwerda unterwegs und hatten neben Fahrzeugen auch Container geladen, berichteten Augenzeugen. Über deren Herkunft und Ziel ist bislang allerdings wenig bekannt. Aufgrund der Farbe und des Typs der Fahrzeuge – wahrscheinlich HMMWV – könnten sie zum amerikanischen Militär gehören, das im Rahmen der Operation Atlantic Resolve seit Beginn des Jahres verstärkt verschiedene Übungen in Osteuropa durchführt und seine militärische Präsenz an den Grenzen zu Russland, Weißrussland und der Ukraine verstärkt. Zuletzt startete das US-Militär beispielsweise Ende März von Nordbayern aus einen groß angelegten Marsch über die A 9 und Sachsen-Anhalt gen Osten.

Mit dem Zeithainer Materiallager hat der aktuelle Transport allerdings nichts zu tun, heißt es aus dem Landeskommando Sachsen. An dem Standort der Bundeswehr sei auch kein Zwischenstopp der Amerikaner geplant. (SZ/ste)

