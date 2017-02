Militärgeschichte statt Verhütung Polens Bildungssystem wird reformiert. Bei der Rückkehr zur achtklassigen Grundschule gibt es neue Lehrpläne.

Historische Schlachten statt moderne Verhütung sollen polnischen Kindern beigebracht werden. © dpa

Endlich ist die Katze aus dem Sack. Polens Bildungsministerin Anna Zalewska hat die neuen Programmvorgaben für die Grundschule unterschrieben. Sie bilden die Unterrichtsbasis für die neuerdings wieder achtklassige Grundschule. „Das Programm ist modern, aber wir achten eben auch die Vergangenheit und die Geschichte“, sagte Zalewska in Warschau.

Wegen ihrer überstürzten Schulreform gehört Zalewska zu den am meisten umstrittenen Mitgliedern des Kabinetts von Beata Szydlo, die im Auftrag von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski die rechtskonservative Regierung strikt auf Parteikurs hält. Die Kaczynski-Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) will damit in die Zeit vor der großen Bildungsreform von 1999 zurück. Damals wurde das realsozialistische Bildungsmodell reformiert und Gymnasien (7. bis 9. Klasse) eingeführt. Die Gymnasien sind der PiS indes ein Dorn im Auge.

Dank der Abschaffung der Gymnasien und ihrer Einverleibung in die Grundschule wird das Bildungsministerium auf einen Schlag weit über 1 000 Schuldirektoren los – und kann die Posten danach nach eigenem Gutdünken besetzen. Wie viele weitere Lehrerstellen gestrichen werden, ist noch unklar. Die Lehrergewerkschaft ZNP spricht von mehreren Tausend. Gleichzeitig öffnet die Schulreform der PiS-Regierung Tür und Tor für eine ideologische Umgestaltung der Schulbildung. PiS-Politiker lassen seit Langem keinen Zweifel daran, dass sie ihre konservative Revolution auch unter den Jüngsten verbreiten wollen.

Auf den ersten Blick hat das Basisprogramm für die Grundschule durchaus Sinn. So sollen die Erst- bis Drittklässler das Schachspiel erlernen und auch dabei angeleitet werden, für sich selbst und ihre Mitschüler Verantwortung zu übernehmen. Bildungsexperten, Elternvereinigungen und die Opposition kritisieren, dass der Lehrstoff nicht wie bisher miteinander verbunden wird. Bisher waren die Schulbücher aufeinander abgestimmt und Themen tauchten gleichzeitig etwa im Polnisch- wie auch im Geschichtsunterricht auf.

Die Historikervereinigung bemängelt, dass alltags- und zivilisationsgeschichtliche Aspekte gestrichen wurden, dafür aber neu vor allem Militärgeschichte gepaukt werden soll. Im Biologieunterricht soll bei der Sexualkunde nicht mehr auf Verhütungsmöglichkeiten hingewiesen werden.

Der pädagogisch als überholt geltende Frontalunterricht dürfte eine Wiederauferstehung erleben, vermuten Bildungsexperten. Dies erstaunt umso mehr, als dass Polen EU-weit Erfolge bei den Pisa-Studien feiern konnte. Die PiS hatte auf dem Weg zurück in die pädagogische Vergangenheit bereits die Möglichkeit des Schuleintritts mit sechs Jahren wieder abgeschafft.

Nach einigen Lehrerstreiks haben sich nun auch die Eltern zu Protesten zusammengefunden. Ein gesamtpolnischer Schulstreik ist für Ende März angekündigt.

