Militärflieger sind Dauergäste in Dresden

Amerikanische Militärhubschrauber auf dem Dresdner Flughafen? Die Landung von vier Black Hawk-Helis am Mittwoch hat im Netz für einige Diskussionen gesorgt. Dabei ist es keineswegs ungewöhnlich, dass Streitkräfte ihre Maschinen in Klotzsche auftanken. Allein die US-Armee ist in diesem Jahr bereits mit mindestens neun Hubschraubern in Klotzsche gelandet, um aufzutanken. Im vergangenen Jahr waren es etwa 20 Hubschrauber und Flugzeuge, wie aus der Dokumentation des Dresdner Luftfahrtvereins „Skybird“ hervorgeht. Darunter waren auch ein Apache-Hubschrauber und eine Lockheed Super Hercules der Amerikaner – ein Transportflugzeug mit vier Propellern. Oft sind die Flieger auf dem Weg vom und zum Militärflugplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Dort betreibt das amerikanische Militär einen Truppenübungsplatz auf deutschem Boden. Auch Flüge zur Ramstein Air Base bei Kaiserslautern gibt es.

Militärische Flugzeuge befreundeter Nationen dürfen ohne Sondergenehmigung landen, erklärt der Airport. „Ob militärische oder zivile Hubschrauber und Flugzeuge auftanken wollen, ist völlig egal“, sagt Flughafensprecher Uwe Schuhart. „Die können ja nicht einfach zu Aral fliegen.“ Der Dresdner Airport sei ein internationaler Verkehrsflughafen und damit ein wichtiger Punkt auf dem Weg von Westdeutschland nach Osteuropa. „Da wird Dresden von Anfang an als Tankstopp mit eingeplant.“ Die Flugpläne müssten vorher von der Deutschen Flugsicherung genehmigt werden, wie es bei allen anderen Flügen auch Praxis ist.

Lande- und Abfertigungsgebühren würde das Militär genauso zahlen wie Fluggesellschaften, die ab Klotzsche fliegen. „Die anfallenden Dienstleistungen werden natürlich in Rechnung gestellt.“ Lange würden die Hubschrauber und Flugzeuge ohnehin nicht auf Dresdner Boden verbringen. Der Tankstopp am Mittwoch habe gerade einmal 50 Minuten gedauert.

Die Amerikaner sind nicht die Einzigen, die ihre Militärmaschinen in der sächsischen Landeshauptstadt auftanken. Auch die französische, die niederländische und die britische Luftwaffe haben Dresden in diesem und im letzten Jahr einen Besuch abgestattet. Die deutsche Luftwaffe hat mit dem neuen Transportflugzeug Airbus A400M erst im April Aufsetzen und Durchstarten in Klotzsche geübt.

Details zur Flugroute der vier Black Hawk-Sanitätshubschrauber, die am Dienstag zu Gast waren, macht der Flughafen nicht. Sie kamen gegen halb vier Uhr nachmittags und flogen kurz nach 16 Uhr wieder ab. Allerdings gibt es in letzter Zeit einige Manöver in Osteuropa. Das letzte große ist im Februar angelaufen und ist Teil der Operation „Atlantic Resolve“. Unter Führung des US-Militärs soll die Nato-Ostflanke gestärkt werden. Dafür werden Soldaten nach Lettland, Polen und Rumänien verlegt. Dutzende Militärfahrzeuge wurden auch auf Schienen durch die Region transportiert. Die Waggons rollten durch Riesa.

