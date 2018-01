Mildes Wetter bringt zarte Frühlingsboten Dresdens Gärtner machen sich keine Sorgen. Wer dagegen Exoten in seinem Garten hat, der muss vorsorgen.

Gelbe Farbenpracht im Botanischen Garten. Gärtner Erik Dittrich bestaunt die weichhaarige Zaubernuss. Dank des milden Wetters sind an der Pflanze viel mehr gelbe Blüten als in anderen Wintern zu sehen. © René Meinig

Sind das schon die ersten Schneeglöckchen? Diese Frage mag sich so mancher Passant stellen, wenn er durch Dresden schlendert. Nicht nur an der Hauptstraße, auch in den Parks kämpfen sich bei vorfrühlingshaften Temperaturen erste Knospen, zartes Grün und die Frühblüher empor. Weit früher als in anderen Jahren. Kein Wunder. Ein eisiger Winter mit Frost und Schnee lässt auf sich warten. Und auch wenn in den kommenden Tagen die Temperaturen langsam sinken sollen, wie es der Deutsche Wetterdienst prognostiziert, machen sich Dresdens Gärtner und Biologen keine Sorgen, dass die Natur bei mildem Wetter Schaden nimmt.

„Die Bäume setzen im Frühjahr nicht alles auf eine Karte“, sagt Barbara Ditsch, Biologin im Botanischen Garten der TU Dresden. „Sie treiben nicht sofort voll aus und haben noch genügend ruhende Knospen.“ Große Hektik ist in der Anlage nicht ausgebrochen. Die heimischen Pflanzenarten kommen mit dem Wetter gut klar, sagt sie. Wer Exoten im Garten hat, sollte diese beobachten und gegebenenfalls abdecken.

Auch die Gärtner im Schlosspark Pillnitz und dem Großen Garten bleiben gelassen. Derzeit sind sie mit dem Baum- und Heckenverschnitt sowie Pflegearbeiten beschäftigt, sagt Uli Kretzschmar, Sprecher der Schlösser und Gärten. Viel schlimmer sei es, wenn im März oder April noch einmal Frost kommt. Vor einigen Jahren sind in einem solchen Winter sämtliche Narzissen eingegangen, sagt er.

Bei Thomas Schrön lässt der milde Winter die Nachfrage steigen. Der Chef im Gärtnereibetrieb Rülcker pflanzt und pflegt derzeit Frühblüher und Frühlingspflanzen auf 10 000 Quadratmetern Gewächshausfläche. „Wenn die Pflanzen blühen, weil es wärmer ist, wollen die Leute diese auch kaufen“, sagt er. In den Gewächshäusern kann er das rasche Wachsen der Pflanzen mit weniger Licht hinauszögern. Stiefmütterchen, Primeln, Vergissmeinnicht, Goldlack und Ranunkeln werden wohl trotzdem früher bunt blühen. „Macht nichts“, sagt Thomas Schrön. Der milder Winter hat seiner Meinung nach sogar noch einen Vorteil. „So müssen wir wenigstens keinen Schnee schippen.“

