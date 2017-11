Aus dem Gerichtssaal Milde für Fußballrowdy Ein Nossener feuert in der Münchner Allianz-Arena eine Rauchbombe ab. Die Polizei kann ihn schnell festnehmen.

Eine gelbe Rauchbombe wie hier ein anderer Dynamo-„Fan“ in Heidenheim zündete der Angeklagte in München. Nun saß der Nossener in Meißen vor Gericht. © Weller

15 000 Fans von Dynamo Dresden fahren an diesem 3. Dezember 2016 nach München, um in der Allianz-Arena ihr Team im Zweitligaspiel gegen den TSV 1860 München lautstark zu unterstützen. Doch wie so oft gibt es ein paar Chaoten. Einer davon ist der damals gerade noch 20 Jahre alte Nossener. Auf dem Weg ins Stadioninnere feuert er eine gelbe Rauchbombe russischer Bauart ab. Um nicht erkannt zu werden, hat er sich einen schwarzen Schal um Mund und Nase gezogen, zudem ein Basecap auf. Doch der Randalierer hat Pech. Die Polizei ist in der Nähe, kann ihn schnell identifizieren und festnehmen.

Nun hat die Sache für den jungen Mann ein juristisches Nachspiel. Wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot sitzt er vor dem Meißner Amtsgericht. Der Randalierer gibt den Harmlosen. Er habe noch nie zuvor eine Rauchbombe bei einem Fußballspiel gezündet, behauptet er. Den Rauchkörper habe er nicht mitgebracht, den habe „irgendjemand dabei gehabt.“ Dass ausgerechnet er ihn gezündet habe, sei reine Dummheit gewesen. Damals habe er alle Heimspiele von Dynamo Dresden und etwa jedes zweite Auswärtsspiel besucht. Seit dem Vorfall und der Festnahme in München gehe er nicht mehr ins Stadion, sagt er. Das hat möglicherweise einen trivialen Grund. Üblicherweise erhalten solche Straftäter ein bundesweites Stadionverbot.

Auch will er sich nicht vermummt haben, um nicht erkannt zu werden. Vielmehr habe er sich den Schal über Mund und Nase gezogen, um nicht den Rauch einatmen zu müssen, behauptet er. Dass die schädlichen Dämpfe dann aber Unbeteiligte inhalieren müssen, stört ihn offenbar nicht.

Der gebürtige Freiberger ging einige Zeit aufs Gymnasium, musste dann aber zurück auf die Mittelschule. Dort schafft er den Realschulabschluss, die Lehre als Industriemechaniker bricht er jedoch ab. Nach eineinhalb Jahren stellt er plötzlich fest, dass das nichts für ihn sei, den ganzen Tag an der Maschine zu stehen. Erneut versucht er, das Abitur zu machen, scheitert aber wiederum, aus Faulheit, wie er sagt. Inzwischen hat er eine zweite Lehre begonnen.

Vor Gericht gibt er sich reuig. „Ich weiß, dass ich Mist gemacht habe, und muss die Konsequenzen tragen“, sagt er. Dabei spricht er sehr überlegt, fast druckreif. Der junge Mann hat eine eigene Wohnung und eine Freundin. Dennoch fordert die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, dass der fast 22-Jährige nach Jugendstrafrecht verurteilt wird. Er sei erst in den letzten Monaten „nachgereift.“ Die Staatsanwältin tut sich schwer damit. „Man muss sich schon sehr strecken, um hier noch Jugendstrafrecht anzuwenden“, sagt sie. Die Richterin streckt sich mächtig, stellt das Verfahren nach Jugendstrafrecht mit der Weisung ein, dass der junge Mann 20 gemeinnützige Arbeitsstunden leistet. Dafür hat er sechs Wochen Zeit.

So hat der Angeklagte gleich doppelt Glück. Hätte er die Tat zwei Tage später begangen, wäre er 21 Jahre alt gewesen. Dann wäre es mit dem Jugendstrafrecht endgültig vorbei gewesen. Dann wäre auch nicht in Meißen, sondern in München verhandelt worden. Denn im Erwachsenenstrafrecht gilt das Tatortprinzip, bei Jugendlichen und Heranwachsenden wird dort verhandelt, in dessen Gerichtsbezirk der Wohnort liegt.

Übrigens: Dynamo verlor mit 0:1, das Tor fiel eine Minute vor Schluss. Wenigstens da hat er nichts verpasst.

zur Startseite