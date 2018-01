Milchige Substanz im Goldbachteich

Radeberg. Eine milchige Flüssigkeit im Goldbachteich erregte am Sonntagvormittag die Aufmerksamkeit von Anwohnern. Die alarmierten gegen Mittag die Polizei. Die zog die Feuerwehr hinzu. Kameraden aus Radeberg und Großerkmannsdorf rückten an. Nach den Informationen der Polizei handelte es sich um eine zu dem Zeitpunkt undefinierbare Flüssigkeit. Eine erste Probe habe anhand des pH-Wertes keine ernsthafte Gefährdung erkennen lassen. Es seien laut Polizei auch keine Folgeerscheinungen der Verschmutzung im beziehungsweise am Teich festgestellt worden. Die Einsatzkräfte hätten auch den Bachlauf überprüft. Der Verursacher habe aber nicht ermittelt werden können. Eine weitere Probe, die genommen wurde, soll am Montag untersucht werden. (SZ)

