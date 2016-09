Milchbauern für Tierhaltung geehrt Es gab viel Lob für den neuen Kuhstall. Der Betreiber erneuerte dabei seine Kritik an den gegenwärtigen Milchpreisen.

Glückliche Kühe gibt es in Lichtenberg viele. © Symbolfoto: dpa

Das Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft hat die Lichtenberger Agrar-GmbH & Co. KG für gute Milchkuhhaltung geehrt. Insbesondere die Qualität des neuen Stalles wurde gelobt. In der Bewertungskommission arbeiten auch Vertretern der Tierseuchenkasse, des Landestierschutzverbandes, landwirtschaftlicher Verbände sowie des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit. In Lichtenberg wurde vor allem das große Platzangebot, die tierfreundliche Gestaltung der Liegeboxen und das optimale Stallklima gewürdigt. Der neu gebaute Stall hat eine Firsthöhe von 18 Meter, was neben den offenen Seitenwänden für ständig frische Luft im Stall sorgt.

Für die Übergabe der Urkunde wurde der Bauplatz des neuen Stalles gewählt. In dem Neubau sollen künftig die Kälber und Jungtiere untergebracht werden. Dadurch werden die Haltungsbedingungen für die Nachzucht genauso gut wie für die Milchkühe sein. Außerdem wird es einen Auslauf ins Freie geben. Trotz des Fortschritts ist Geschäftsführer Olaf Wähner unzufrieden. Ihn belastet der katastrophal niedrige Milchpreis: „Es ist nicht zu verstehen, dass es gegenwärtig die Landwirte am schwersten haben, die einen neuen Stall bauten und damit am meisten für das Wohl ihrer Tiere getan haben.“ Wenn die Gesellschaft gute Bedingungen für die Tiere wolle, dann müssten Milch und die anderen Erzeugnisse besser bezahlt werden, hieß es. Nur so ist auf Dauer auch eine qualitätsgerechte Tierhaltung zu gewährleisten.

Der Wettbewerb findet seit 1992 alle zwei Jahre statt und wird unter Schirmherrschaft des Staatsministers für Umwelt und Landwirtschaft zum vierten Mal vom Genossenschaftsverband bzw. seinem Rechtsvorgänger, dem Mitteldeutschen Genossenschaftsverband (MGV) ausgerichtet. In diesem Jahr stand beim Wettbewerb die Milchviehhaltung im Mittelpunkt. Die am Wettbewerb teilnehmenden Betriebe wurden im Frühjahr von einer Bewertungskommission besucht, welche Tiere sowie Ställe und Anlagen begutachtete. Dabei spielten vor allem Aspekte des Tier- und Umweltschutzes eine Rolle. (SZ)

