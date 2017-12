Mikrofon-Übergabe im Fuchsbau Ronald Byron aus Krauschwitz ist neuer Sprecher der Lausitzer Füchse in Weißwasser. Er tritt in die Fußstapfen von Andreas Friebel, der seinen Posten abgibt.

Symbolische Mikrofon-Übergabe: Andreas Friebel (r.) übergibt an den neuen Füchse-Sprecher Ronald Byron. © Joachim Rehle

Weißwasser. Auch weiterhin wollen die Lausitzer Füchse in der Öffentlichkeit präsent sein. Dafür haben sie nun ihren neuen Pressesprecher am Mittwoch vorgestellt. Ronald Byron aus Krauschwitz wird in die Fußstapfen von Andreas Friebel treten. „Uns war es wichtig, jemand Bodenständigen und aus der Region stammenden zu bekommen“, bekräftigt Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach.

Der bisherige Füchse-Sprecher Andreas Friebel hatte im Mai angekündigt, den Posten aus beruflichen und familiären Gründen zum Ende dieses Jahres abzugeben. „Nach 16 Jahren in diesem Amt geht meine Zeit nun zu Ende“, sagt Friebel, „deshalb wird es nun Zeit, in die Zukunft und nach vorn zu schauen.“

„Ich bin seit meiner Kindheit mit dem Eishockey in Weißwasser verbunden“, sagt der gebürtige Spremberger Ronald Byron. Er sei bei jedem Heimspiel der Füchse, könne nun sein Hobby mit dem Beruf verbinden. „Als mich Dirk Rohrbach angesprochen hat, habe ich nicht lange überlegt“, erzählt er. Ronald Byron weiß, dass „Andreas Friebel eine riesen Hypothek bei den Füchsen aufgebaut“ hat, aber er wolle sich „mit Herz und Leidenschaft“ weiter für die Lausitzer Füchse und den Verein einsetzen. Auf ihn warte eine „spannende und interessante Arbeit“.

Künftig soll Ronald Byron den „Einheizer“ zu Beginn der Heimspiele im Fuchsbau geben und sämtliche Presseanfragen beantworten. „Wir verteilen die Arbeit, die bislang Andreas gemacht hat, auf mehrere Schultern“, erklärt Dirk Rohrbach. So werde nicht nur der Geschäftsführer mithelfen, sondern auch Robin Steppat die Social Media Kanäle à la Facebook, Twitter oder Instagram der Füchse bedienen. Immerhin habe sich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen Jahren stark geändert. Neben Zeitungen, Fernsehen und Radio sind die neuen Medien immer wichtiger geworden, um die Fans zu erreichen.

Auch die Live-Übertragungen von SpradeTV, was Andreas Friebel maßgeblich mit aufgebaut hat, wird Ronald Byron künftig übernehmen. „Er hat auch schon ein Spiel kommentiert“, berichtet Dirk Rohrbach und ergänzt, „dass er sich dabei nicht schlecht geschlagen hat.“ Immerhin sei es nicht so einfach, Live ein Spiel zu kommentieren.

„Ich bin 2009 wieder in die Region zurückgekommen“, erzählt Ronald Byron, „war vorher seit 1983 in Perleberg, wo es mich zur Armee und später beruflich hingezogen hatte.“ Schnell habe sich Byron dann wieder in der alten Heimat eingefuchst, hatte sich bei Rot-Weiß Bad Muskau engagiert. „Ich habe dort den Hallensprecher für die Handballer und später die Öffentlichkeitsarbeit für unser Eishockeyteam ‚Bombers‘ übernommen.“ Die Bombers spielen gemeinsam mit den Tornados aus Niesky in der Regionalliga Ost.

„Diese Erfahrung wird ihm sicherlich zugute kommen“, schätzt Füchse-Chef Dirk Rohrbach ein. „Ich weiß aber, dass Andreas bei den Füchsen hohe Maßstäbe gesetzt hat“, sagt Byron, „und ich möchte gern das Erreichte möglichst beibehalten und weiterentwickeln.“ Seine Tätigkeit als „Sprachrohr“ der Lausitzer Füchse beginnt über den Jahreswechsel.

