Mike Welzel zunächst in Klinik Neue Details zur Festnahme sind jetzt bekannt geworden. Der Gewohnheitsverbrecher wird medizinisch untersucht.

An diesen Landwirtschaftshallen in Weistropp, Gemeinde Klipphausen, wurde Mike Welzel um 10.49 Uhr festgenommen. © SZ/Peter Redlich

Der am Mittwoch kurz vor 11 Uhr festgenommene Verbrecher Mike Welzel ist in den Mittagsstunden des Mittwochs mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden. Wie SZ-Reporter Peter Redlich vor Ort erfahren hat, sei dies von einem Arzt festgelegt worden. Im Krankenhaus solle Welzel weiter untersucht und geröntgt werden.

Bei seiner Festnahme in der Nähe von alten Landwirtschaftshallen in Weißtropp war der 43-Jährige, welcher am Wochenende auf die Polizei geschossen hatte, mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet. Bei sich trug er lediglich den Autoschlüssel zu einem BMW mit Pirnaer Kennzeichen und ein Beutelchen mit Geld.

Vom Tatort heißt es, der zuvor in Radebeul wohnhafte Gewohnheitsverbrecher haben den Eindruck gemacht, als ob er clean gewesen sei. Drogen hatten in den vergangenen Jahren in seinem Leben eine große Rolle gespielt. Welzel soll bis zu zwei Gramm Crystal täglich konsumiert haben. (SZ/pa)

