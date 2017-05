Mifa droht die Zerschlagung Seit 110 Jahren werden in Sangerhausen Fahrräder gebaut. Die Traditionsfirma rutscht aber immer wieder in die Krise. Derzeit sieht es besonders düster aus.

Die Rettung des insolventen Fahrradbauers Mifa aus Sangerhausen in Sachsen-Anhalt droht zu scheitern. Nach Informationen der Wirtschaftswoche steht die Zerschlagung des Traditionsunternehmens im Raum, wenn sich der frühere Eigentümer Heinrich von Nathusius nicht mit der interessierten Unternehmerfamilie Puello über den Kauf der Werkhalle einigt. Denn dann könnte Insolvenzverwalter Lucas Flöther nach der nächsten Gläubigerversammlung an diesem Dienstag das Ende von Mifa einleiten, schrieb das Blatt unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Die bayerische Unternehmerfamilie Puello ist an einem Einstieg bei Mifa interessiert und plant, in einer Manufaktur Markenräder und E-Bikes zu fertigen. Allerdings gehört von Nathusius die Werkhalle. Der frühere Eigentümer besteht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur darauf, einen Kaufpreis in Höhe der Investitionssumme von 17 Millionen Euro zu erzielen. Die Verhandlungen für eine Rettung drohen, daran zu scheitern.

Vor dem Hintergrund der drohenden Zerschlagung hat die IG Metall an die Verhandlungsparteien appelliert. Es müsse eine Lösung gefunden werden, um Mifa eine Zukunft zu sichern, sagte Gewerkschaftssekretär Michael Perner. In den vergangenen fünf Monaten habe es so viele Rückschläge gegeben. Der Hoffnungsschimmer für eine Rettung bleibe. Die Landrätin von Mansfeld-Südharz, Angelika Klein (Linke) machte das Angebot, ein neuer Investor könne das alte Werksgelände im Stadtzentrum Sangerhausens übernehmen. Die Halle sei kleiner, aber auch günstiger als das neue Werk am Stadtrand. Das alte Werksgelände in Sangerhausen hatte der Landkreis bei einer früheren Unternehmenskrise für 5,7 Millionen Euro gekauft, um Mifa frisches Geld zu sichern. Die Firma hatte bereits vor zweieinhalb Jahren Insolvenz angemeldet. Damals wurde sie von Heinrich von Nathusius gerettet.

Der Fahrradhersteller mit 110-jähriger Tradition hatte Anfang des Jahres zum zweiten Mal binnen zweieinhalb Jahren Insolvenz angemeldet. Mifa produziert für mehrere Großaufträge weiterhin Räder. Wegen der knappen Finanzlage musste die Belegschaft von knapp 500 auf derzeit 130 Mitarbeiter verkleinert werden. Mit Sonderverkäufen von Lagerbeständen ab Werk und später auch im Internet polsterte Mifa in den vergangenen Wochen sein Finanzpolster etwas auf. So erzielte der Fahrradbauer etwa eine Million Euro Umsatz mit diesen Aktionen. Die Summe sei seit Anfang April allein durch Geschäfte mit Privatkunden erreicht worden, sagte ein Sprecher der Insolvenzverwaltung. (dpa)

