Mietrechtsberatung der Verbraucherzentrale

Hoyerswerda. Die nächste persönliche Beratung zu Fragen des Mietrechts findet am Mittwoch, dem 7. Februar, in der Verbraucherzentrale statt. Interessierte können sich in der Zeit von 13 bis 16 Uhr von einer Rechtsanwältin beraten zu lassen. Die Beratung kostet 15 Euro je Viertelstunde findet jedoch nur nach Terminvereinbarung statt.

Mögliche Themen sind Ärger wegen einer Mieterhöhung, eine unverhältnismäßig hohe Betriebskostenabrechnung, Kautionseinbehalt, Zulässigkeit von Schönheitsreparaturen. (red/aw)

Anmeldung: Zentrales Termintelefon (0341 6962929; Mo–Fr 10 bis 16 Uhr), persönlich in der Verbraucherzentrale an der Einsteinstraße 47 oder per E-Mail: vzs.hoy@

t-online.de

