Mieterverein macht sich für Spielecken stark

Meißen. Der Mieterverein für Meißen und Umgebung hat eigenen Angaben zufolge in letzter Zeit vermehrt Beschwerden von Mietern erhalten, wonach Vermieter das Aufstellen von Spielgeräten im Hof, auf der Wiese oder dem Wäschetrockenplatz verbieten. Vereinschef Eyk Schade informiert aus diesem Anlass darüber, dass Mieter ihren Kindern durchaus im mitgemieteten Garten ein Spielhaus bauen dürfen.

Der Vermieter habe keinen Anspruch auf Beseitigung des Spielhauses (AG Flensburg 69 C 41/15). Ist im Mietvertrag kein ausdrückliches Verbot enthalten, gehöre das Spielhaus zum normalen vertragsgemäßen Gebrauch. Ein Spielhaus stellt Schade zufolge keine unzulässige bauliche Veränderung der Mietsache dar und überschreite auch nicht die Grenzen des objektiv Erträglichen. „Es liegt nur eine zeitweise Umgestaltung des Gartens vor, die folgenlos wieder beseitigt werden kann, spätestens am Ende des Mietverhältnisses“, so der Mietervereinschef. (SZ/pa)

