Mieterverein berät zu Betriebskosten Die Experten bieten einen Aktionstag an. Partner ist die Volkshochschule.

Mathias Wagner vom Mieterverein Dresden berät Mieter am 27.September in Pirna. © Archiv: Katja Frohberg

Die Betriebskostenabrechnung stellt Mieter immer wieder vor Herausforderungen. „Es ist das mit Abstand häufigste Thema in unserer Rechtsberatung“, sagt Mathias Wagner vom Mieterverein Dresden und Umgebung. Der Verein bietet mit der Volkshochschule am 27. September einen Aktionstag Betriebskosten an. Mitglieder und Nichtmitglieder können sich dort über aktuelle Änderungen beim Thema Betriebskostenabrechnung informieren. So habe der Bundesgerichtshof die Anforderungen an die Formalien bei Betriebskostenabrechnungen deutlich gesenkt. Der Verein möchte auch Tipps zur Prüfung der Betriebskostenabrechnung geben.

Der Aktionstag findet am 27. September von 16.30 bis 18.45 Uhr an der Volkshochschule Pirna, Geschwister-Scholl-Str. 2, statt. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro und wird Mitgliedern mit dem Vereinsbeitrag verrechnet. Telefonische Anmeldung unter 03501 710990 oder www.vhs-ssoe.de. (SZ)

