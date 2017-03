Mieterin muss für Netto ausziehen Das Landgericht Görlitz hat entschieden, dass die Kündigung rechtens war. Für den Umzug bleibt der Königswarthaerin nur noch wenig Zeit.

Eine Königswarthaerin muss für den neuen Netto-Markt umziehen. Das hat jetzt das Gericht entschieden. © dpa

Auf dem ehemaligen Gutsgelände in Königswartha darf derzeit nicht weiter gearbeitet werden. Vor allem dürfen keine weiteren Abrissarbeiten am Haus Gutsstraße 12c und an unmittelbaren Nachbargebäuden vorgenommen werden. Das steht in einem Urteil, das das Landgericht Görlitz jetzt gefasst hat.

Auf dem Gelände soll ein neuer Netto-Markt entstehen. Doch für den Investor gibt es ein Problem: Die letzte Mieterin will nicht ausziehen. Ilse Schäfer ist 85 Jahre und klagt gegen den Auszug. Seit mindestens zwei Jahren. Unterstützt wird sie dabei auch von der „Bürgerinitiative zur Wahrung historischer Bauwerke in Königswartha“, die den neuen Netto-Markt verhindern will. Doch nun scheint der Auszug gesetzt zu sein. Denn in einem zweiten Urteil wird bestätigt, dass ihre Wohnung zu beräumen ist. Ihr wird „eine Räumungsfrist bis einschließlich 8. Mai gewährt“, heißt es im Urteil des Landgerichts. Ilse Schäfer hat in einem Gespräch mit der SZ gesagt, dass sie ganz bestimmt nicht ausziehe, „es sei denn auf den Friedhof“, sagte sie damals. Auch jetzt scheint sie nicht einsichtig. Dabei wurden ihr vom Gericht sogar die Kosten des gesamten Verfahrens auferlegt. – Für Annemarie Rentsch ist der Vorgang noch nicht zu Ende. Die Gemeinderätin, die für die Parteifreien Wähler im Gemeinderat sitzt, ist auch Mitglied der Bürgerinitiative. „Wir kämpfen immer noch gegen den Bebauungsplan, deshalb war ich auch bei der Gerichtsverhandlung“, sagt sie der SZ. Doch das sei für sie nur die eine Seite. „Ich finde, es fehlt hier einigen Entscheidungsträgern an Empathie, an Menschlichkeit“, sagt sie und findet es schlimm, wie mit der alten Frau umgegangen wird.

Weitere offene Fragen

Auf der anderen Seite sagen der Königswarthaer Bürgermeister Swen Nowotny (CDU) und André Kunath, der mit seiner Firma für den Investor tätig ist, dass sie Ilse Schäfer mehrfach Wohnungen und Umzugshilfe angeboten haben. Annemarie Rentsch ist jetzt mit einem Hauseigentümer im Gespräch, der im nahen Umfeld des Gutsplatzes eine Wohnung frei hat. „Das wäre auch nicht so weit vom Garten der Frau Schäfer entfernt“, sagt Annemarie Rentsch. Sie hofft auf eine Lösung.

Das Ende der Geschichte um den Neubau des Nettomarktes scheint aber noch auf einem anderen Weg nicht absehbar zu sein. Swen Nowotny wurde über einen sogenannten Normenkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht informiert. Der soll die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans prüfen. „Allerdings habe ich noch keine schriftlichen Informationen“, sagt Nowotny. Er könne nicht sagen, worum es geht und wer den Antrag gestellt hat.

zur Startseite