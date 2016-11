Mieter ziehen bald ein Am Niedermarkt beendet die TAG den Umbau ihres Hauses. Besonders die großen Wohnungen sind gefragt.

Über dem Niedermarkt schweben die Balkone des umgebauten Wohnhauses. Manche Wohnungen haben auch zwei davon. © Jens Hoyer

Der Umbau des Hauses Niedermarkt 23/25 ist in diesem Jahr das größte Vorhaben der TAG Wohnen. Döbelns größter Vermieter geht mit den Arbeiten jetzt in den Endspurt. Anfang Dezember können die ersten Mieter einziehen, sagte Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement. „Wir sehen, dass unser Konzept aufgegangen ist.“

Von den insgesamt zwölf Wohnungen seien schon fünf vermietet und zwei reserviert – ohne das die TAG bisher groß in die Werbung gegangen ist. Manche der Mieter hatten sich beim Tag der offenen Tür auf der Baustelle und in der eingerichteten Musterwohnung umgesehen. Darunter mancher, der in Döbeln arbeitet, aber bisher noch außerhalb der Stadt wohnt, sagte Mitarbeiter Christian Mertens.

Für die TAG sind die Erfahrungen auch für ein noch größeres Vorhaben wichtig: Den Umbau des Wohnblocks Johannesstraße/Zwingerstraße. Eine Erkenntnis bis jetzt: Große Wohnungen sind gefragt. Am Niedermarkt waren unter anderem zwei Wohnungen mit 110 und 122 Quadratmetern entstanden, die beide jetzt schon vermietet sind.

Das Eckhaus am Niedermarkt war in den 80er Jahren als Lehrlingsbau noch Stein auf Stein errichtet worden. Die Außenwände sind so dimensioniert, dass keine extra Wärmedämmung nötig ist. Auffällig ist die Farbgestaltung, die sich auch innen fortsetzt. Die TAG setzt auf Grüntöne, die teilweise auch kräftiger ausfallen. „Für die Farbgestaltung haben wir uns lange Zeit gelassen. Wir wollten ein helles Gebäude, das freundlich wirkt. Und Grün gibt es viel auf dem Niedermarkt“, sagte Förster-Wehle.

Die Wohnungen sind auf gehobenem Standard – die großen auch mit zwei Bädern oder Gäste-WC. Alle Wohnungen haben geräumige Balkone – manche auch zwei. Auf Aufzüge hat die TAG verzichtet. „Wir wollten im Zentrum keine altersgerechten Wohnungen einrichten“, sagte Förster-Wehle. Zudem sei das Gebäude mit drei Stockwerken nicht allzu hoch. Wenn irgendwann an der Johannesstraße/Zwingerstraße gebaut wird, sind allerdings Aufzüge vorgesehen.

zur Startseite