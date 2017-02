Mieter wütend über Kahlschlag Die Bewohner haben die Bäume zum Teil selbst gepflanzt. Die Wohnungsgenossenschaft zeigt wenig Mitgefühl.

Verena Hilbert und Hans-Jörg Klemm wohnen seit Jahren an der Ahornstraße und konnten bisher den Ausblick genießen. Nun ist da nur noch ein kahler Wäscheplatz. © Norbert Millauer

Die Kettensäge heult auf, wenige Augenblicke später liegen die Äste des Strauchs auf der Wiese und landen im Häcksler. „Den hat mein Mann gepflanzt. Da haben wir immer die Ostereier drangehangen“, erzählt Verena Hilbert mit Tränen in den Augen. Ein Mitarbeiter des Baumpflegedienstes rückt unterdessen von der Hebebühne aus einer Birke zu Leibe. Der Stamm einer Tanne liegt in Häppchen geschnitten auf dem Wäscheplatz. Von den Linden, Kiefern, der Konifere und Eibe sind nur noch die Stümpfe zu sehen. Und die Baumfäller sind noch nicht fertig. Die Kettensäge hat gestern nur einen einzigen Tannenbaum auf dem Wäscheplatz an der Ahornstraße verschont.

Die Bewohner haben sich vorm Eingang versammelt und sind außer sich. Baumpflegearbeiten waren angekündigt. Nun ist der Platz kahl. „Mir ist fast das Herz stehengeblieben, als ich das gesehen habe“, sagt Verena Hilbert. Seit 30 Jahren wohnt sie in dem Neubaublock der Wohnungsgenossenschaft Coswig (WGC) im Spitzgrund. Die Bäume hätten den Platz nicht nur schön begrünt, sondern auch den Lärm der Bahnlinie gedämpft. Eichhörnchen und Vögel hätten hier genistet. Den Autos auf dem Parkplatz haben die Bäume Schatten gespendet. Eine Mieterin zeigt auf ihrem Smartphone ein Foto vom Garten mit schneebedeckten Sträuchern und Bäumen. „So schön sah es hier noch letzte Woche aus.“

Die Mieter wollten sich den Männern mit den Kettensägen in den Weg zu stellen, um wenigstens ein paar Bäume zu schützen. „Da haben sie uns gedroht, dass sie dann die Polizei rufen und wir den Einsatz bezahlen müssen“, erzählt Verena Hilbert. Auch bei der WGC haben sich die Genossenschaftsmitglieder darüber beschwert, dass sie nicht im Vorfeld darüber informiert worden sind. Dazu ist die WGC nicht verpflichtet, sei die Antwort gewesen.

Und man müsse die Mieter auch nicht darüber informieren, ob und wie der Platz nun umgestaltet wird. Als sich Verena Hilbert weiter über die Baumfällarbeiten und den Umgang mit den Mietern beschwert hat, habe der WGC-Mitarbeiter gesagt, dass sie doch ausziehen könne, wenn es sie stört. „Solche Bemerkungen sind doch eine bodenlose Frechheit“, findet eine Nachbarin.

Der Vorstand der WGC wollte sich gegenüber der Sächsischen Zeitung nicht zum Thema äußern. Den Bewohnern der Ahornstraße hat man erklärt, dass die Bäume wegmüssen, weil die Fassade grün wird. „Unsere Häuser sind die letzten, die noch nicht renoviert worden sind. Die Treppenhäuser sehen noch aus wie nach dem Krieg“, so Hilbert. Darum müsste sich die Genossenschaft mal kümmern. Die Algen an der Fassade könnten auch vom billigen Putz kommen.

„Ich kann nicht verstehen, dass die das Recht haben, einfach alle Bäume zu fällen. Eiben sind doch geschützt“, sagt eine Bewohnerin. Tatsächlich steht die Eibe in Deutschland auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Das Artenschutzrecht gilt allerdings für wildlebende Pflanzen. Die Eibe auf dem Wäscheplatz an der Ahornstraße gehört nicht dazu. Auch in der Gehölzschutzsatzung der Stadt Coswig werden Eiben nicht ausdrücklich geschützt.

Demnach dürfen auch Birken, Obst- und Nadelbäume unter Beachtung des Naturschutzgesetzes immer gefällt werden. Innerhalb des bebauten Stadtgebietes gibt es laut Bauamtsleiter Wolfgang Weimann zudem weitere Erleichterungen. „Im Innenbereich muss der Stammumfang mindestens 100 Zentimeter, gemessen in einer Stammhöhe von einem Meter sein.“ Das entspricht einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern, damit der Baum überhaupt unter den Schutz der Satzung fällt. „Trotzdem gibt es noch das Naturschutzgesetz, das zum Beispiel den Artenschutz regelt“, so Weimann. Dass das eingehalten wird, ist Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. „Man muss immer mehrere Gesetze gleichzeitig lesen“, so Weimann.

Ein Mieter der WGC will nun zunächst die Statuten der Genossenschaft lesen. „Vielleicht können wir eine Mitgliederversammlung einleiten und dann müssen wir die eben abwählen“, so der Senior, der von Anfang an Mieter des Hauses sei. Schließlich seien er und die Nachbarn immer davon ausgegangen, dass es besser ist, in einer Genossenschaftswohnung zu leben. „Weil da der Vermieter nicht machen kann, was er will.“

