Mieter wehren sich gegen Vonovia-Pläne Anwohner der Pirnaischen Vorstadt gehen mit einer Petition gegen Neubauten vor – mit einer ungewöhnlichen Forderung.

Bald soll Schluss sein mit der grünen Idylle: Denn die Vonovia plant, auf den Flächen zwischen den Gebäuden auf der Seidnitzer, Zirkus- und Mathildenstraße fünf Neubauten zu errichten (SZ berichtete). Bei den Anwohnern stießen die Nachrichten nicht auf Freude, sie haben sich mittlerweile in einer Initiative organisiert, um gegen die Pläne vorzugehen. Nun haben die Anwohner eine Petition bei der Stadt eingereicht – mit einer ungewöhnlichen Forderung.

Die Grünflächen sollen wie die Häuser unter Denkmalschutz gestellt werden. So soll eine Bebauung verhindert werden. Außerdem wünschen sich die Anwohner, dass die Stadt für die Gestaltung der Pirnaischen Vorstadt einen Rahmenplan erstellt, der die geplanten Neubauprojekte in die richtigen Bahnen lenkt. Auch die Pläne der Vonovia sollen noch einmal überarbeitet werden. Die Initiative „Pirnaische Grünstadt“ wünscht sich von der Stadt, dass sie gemeinsam mit dem Wohnungsunternehmen Alternativen findet, „die dem Charakter dieser durchgrünten historischen Siedlung und denkmalgeschützten Bebauung Rechnung tragen“. Dazu seien begrünte Fassaden oder eine Bebauung parallel zur Seidnitzer Straße denkbar. Die grüne Idylle soll in jedem Fall erhalten bleiben.

Nach Aussagen des Wohnungsunternehmens befinde man sich noch in der groben Vorplanung. Eine Entscheidung für die Pläne sei noch nicht gefallen. Dementsprechend sind weder Kosten noch Zeitplan bekannt. Der Neustädter Architekt Jens Zander hat allerdings bereits einen Entwurf entwickelt. Auf expliziten Wunsch des Denkmalschutzamtes heben sich die Neubauten von den bestehenden Häusern ab. Sie laufen an einer Seite spitz zu, bekommen moderne Fassaden und einen nach oben geöffneten Lichthof. Die Höfe seien nicht schützenswert, stellte der Architekt in mehreren Versammlungen klar.

zur Startseite