Mieter sehen Verkaufspläne skeptisch

Dieser Blick zeigt die Siedlung in Naundorf bei Schmiedeberg. Die Mehrfamilienhäuser gehören der Stadt und der Genossenschaft. Weil die Stadt kein Geld hat, sich ordentlich um ihre Immobilien zu kümmern, will sie ihre Wohnhäuser nun verkaufen. Viele Mieter würden gerne die Stadt als Vermieter behalten. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Die Stadt plant schon lange, kommunale Häuser zu verkaufen. Knapp 300 Wohnungen sind davon im ehemaligen Schmiedeberger Gemeindegebiet betroffen und rund 40 im früheren Dippser Gebiet. In Dippoldiswalde stehen aber nicht nur die Wohnungen, die direkt der Stadt gehören, zur Disposition, sondern auch die Kommunale Wohnungsgesellschaft (KWG), die rund 800 Wohnungen verwaltet. Auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Schmiedeberg diskutierten rund 40 Besucher diese Pläne mit Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler).

Warum will Dippoldiswalde seine städtischen Wohnungen verkaufen?

Es gibt dafür nur einen Grund: Die Stadt hat kein Geld. Es reicht nicht, um die Wohnungen überhaupt so zu sanieren, wie es heute der übliche Standard ist. Das spüren vor allem die Mieter in der Siedlung in Naundorf. Dort stehen elf kommunale Häuser, die eigentlich eine Sanierung brauchen. Hiermit hat sich schon die Gemeinde Schmiedeberg schwergetan. Zwei Häuser hat sie saniert, die anderen neun warten weiter. Jens Peter hat den Mietern vor einem Jahr bei einem Vor-Ort-Termin versprochen, dass er die nötigen Gelder dafür im Haushalt einplanen will. Aber inzwischen ist er klüger. Die Stadt hat kein Geld, das sie dafür einplanen kann. Das sagte Peter den Mietern auch offen.

Was bringt ein Wohnungsverkauf der Stadt?

Wer nichts auf dem Konto hat, braucht Einnahmen. Vor anderthalb Jahren hat der Stadtrat ein Konzept beschlossen, wie Dipps einerseits sparen und andererseits zu Geld kommen kann. Dort war vorgesehen, dass der Verkauf der kommunalen Mietshäuser rund eine halbe Million Euro in die Stadtkasse bringt. Aktuellere Zahlen gibt es nicht. Mieter der Siedlungshäuser in Naundorf haben aber Zweifel, ob damit überhaupt ein nennenswerter Ertrag zu erzielen ist. Der Verkauf der KWG-Anteile sollte der Stadt 881 000 Euro einbringen.

Welche Folgen hätte ein Verkauf für die Mieter?

Das ist derzeit völlig offen. Denn niemand weiß, wer eventuell die Häuser kauft. Es kann ein Finanzinvestor sein, der knallhart auf die Rendite schaut. Das wäre für die Mieter schlecht. Die Stadt hat auch wenig Einfluss darauf. Denn sie wäre gezwungen, die Wohnungen öffentlich auszuschreiben und dann dem günstigsten Bieter zu geben, wenn sie tatsächlich verkaufen will.

Viele Mieter sind skeptisch gegenüber jedem Eigentümerwechsel. „Wir sind Mieter einer Gemeindewohnung und wollen das bleiben“, hieß es bei der Versammlung in Naundorf. Vor allem fürchten sie, dass die Mieten dann steigen.

Ist die Genossenschaft eine Alternative?

Für einzelne Mieter ist es jetzt schon ein Weg, aus einer städtischen Wohnung auszuziehen und in eine Genossenschaftswohnung zu wechseln. „Wir haben für jede freie Wohnung mindestens fünf Bewerber. Viele davon kommen aus kommunalen Häusern“, sagt Heiko Franz, der Vorsitzende der Wohnungsgenossenschaft Schmiedeberg. Aus rechtlichen Gründen kann er den Wohnungsbestand der Stadt in Schmiedeberg nicht übernehmen. Es gab aber schon die Überlegung, dass die Genossenschaft die Verwaltung der städtischen Wohnungen mit übernimmt.

Wer verwaltet jetzt die städtischen Wohnungen?

Es war eine der letzten Entscheidungen des Gemeinderats in Schmiedeberg vor der Eingemeindung. Er hat der Berliner Immobilienfirma Dick den Auftrag gegeben, ab Januar 2014 die Schmiedeberger Wohnungen zu verwalten. Dick hatte das günstigste Angebot abgegeben. Andere Bieter waren deutlich teurer. Aber viele Mieter sind mit der Arbeit von Dick nicht zufrieden. Auf der Sitzung in Naundorf ließen sie kein gutes Haar an der Firma. Sie hätte nur selten kompetente Mitarbeiter vor Ort. Sie würde sich zu wenig kümmern, damit leerstehende Wohnungen neu vermietet werden. Es gäbe Probleme mit den Abrechnungen.

Dippoldiswalde hat aus diesen Problemen schon Konsequenzen gezogen und den Vertrag mit Dick zum Jahresende gekündigt, informierte Oberbürgermeister Peter. Allerdings ist dabei noch die Option offen, den Vertrag kurzzeitig zu verlängern. Denn es wäre nicht sinnvoll, für eine Übergangszeit von wenigen Monaten oder vielleicht einem Jahr bis zu einem eventuellen Verkauf eine andere Firma mit der Verwaltung zu beauftragen. Das würde neue Probleme bringen, fürchtet Peter.

