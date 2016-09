Mieter nach Brand zurück in Wohnungen Ein Feuer hatte am Montag für einen Großeinsatz in Ebersbach gesorgt. Über Nacht war das Haus gesperrt.

Eine Drehleiter ist bei dem Brand zum Einsatz gekommen.

Aus diesen Fenstern haben die Flammen beim Eintreffen der Feuerwehren geschlagen.

Zehn Wohnungen waren nach einem Feuer in der Anhalter Straße 12 in Ebersbach über Nacht gesperrt. In acht Wohnungen können die Mieter zurückkehren. Am Montag, 24 Stunden zuvor, sah das noch anders aus. Plötzlich war ein gesamter Treppenaufgang unbewohnbar. Eine vollkommen zerstörte Wohnung, zwei verletzte Personen und ein komplett evakuierter Hauseingang sind das Ergebnis eines Brandes, der sich Montagnachmittag in einem Wohnblock ereignet hat. Die Rettungsleitstelle meldete um 16.14 Uhr ein Feuer und eine Person, die am Fenster zu sehen sei. Sofort eilten die Wehren aus Ebersbach und Neugersdorf vor Ort.

Beim Eintreffen schlugen Flammen aus dem Fenster, sodass Verstärkung gerufen wurde. „Aufgrund der unklaren Lage haben wir die Wehren aus Seifhennersdorf, Neusalza-Spremberg und Walddorf nachgefordert“, berichtet Stadtwehr- und Einsatzleiter Thomas Kriegel.

Die Rauchgasentwicklung war gefährlich, sodass alle Hausbewohner das Gebäude verlassen mussten. Vier Trupps mit Atemschutz drangen nach sechs Minuten ins Gebäude ein, um nach Personen zu suchen. Ein Teil der Mieter konnte sich selbst in Sicherheit bringen, der andere Teil musste evakuiert werden. Eine 37-jährige Frau und ihr elfjähriger Sohn kamen mit Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus. Aber sie konnten kurze Zeit später bereits entlassen werden. Schwerer traf es eine Katze. Sie hat den Brand nicht überlebt.

Davon abgesehen kann Kriegel zufrieden sein. „Der Einsatz ist sehr gut verlaufen“, versichert er. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und dank des schnellen Handelns konnten die Kameraden das Feuer in kurzer Zeit löschen. Zudem mussten die zusätzlich angeforderten Wehren nicht eingesetzt werden. Diese dienten vor allem zur Absicherung der Atemschutztrupps. „Es ist eine sehr anstrengende Arbeit. Das geht nur über eine kurze Zeit“, begründet der Stadtwehrleiter die Maßnahme zur Absicherung der Gefahrenlage. Auf den reibungslosen Einsatz der Atemschutztrupps ist Bürgermeisterin Verena Hergenröder stolz: „Sie mussten mehrmals reingehen, doch das war durch die Kameraden und die Ausstattung gewährleistet.“ Insgesamt waren 70 Kameraden mit 14 Fahrzeugen sowie zwei Rettungs- und einem Notarztwagen für den zweistündigen Einsatz vor Ort.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unbekannt. Auch der entstandene Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dafür wird ein Spezialist zur Brandursachenermittlung eingesetzt.

Die Polizei hatte den gesamten Treppenaufgang vorerst gesperrt. Die Stadtverwaltung und Vermieter hatten den betroffenen Mietern vorerst Ausweichquartiere zur Verfügung gestellt. Die meisten konnten bei Verwandten unterkommen. Für zwei Wohnungen erübrigte sich die Suche nach der Unterkunft, denn die eine Mietpartei befindet sich derzeit im Urlaub und eine Wohnung war sowieso leerstehend. Jetzt muss der Eigentümer prüfen, welcher Schaden durch das Feuer und die nachfolgenden Löscharbeiten entstanden ist. Das Ebersbacher Wohnungsunternehmen ist mit den Mietern in Kontakt getreten. Die Stadt teilte mit, dass die Polizei die übrigen Wohnungen schon freigegeben hat. Nur zwei Wohnungen stehen noch leer. Für die Mieter der Brandwohnung als auch der Wohnung darunter, in der die Wasserschäden erheblich sind, muss noch eine Lösung für eine Ersatzwohnung gefunden werden.

Hergenröder sagt: „Wir sind froh, dass kein schlimmerer Schaden entstanden ist. Außerdem sind wir zufrieden, dass wir die Situation so gut bewältigen konnten. Die folgende Zusammenarbeit zwischen Stadt, Wohnungsunternehmen und Stadtwerken hat sehr gut funktioniert.“ Insgesamt können alle Beteiligten mit der Bewältigung des Brandes zufrieden sein. „Sogar die Bewohner sind trotz des Feuers ungewöhnlich ruhig geblieben“, berichtet Bürgermeisterin Hergenröder.

