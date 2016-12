Mieter müssen für Sonnenhof II aus ihren Wohnungen Die WVH in Heidenau bietet Alternativen an und sichert stabile Mieten zu. Dennoch gibt es Ängste und ein ungutes Gefühl.

Vor zweieinhalb Jahren wurde der Sonnenhof eröffnet. Nun will ihn die WVH um die Käthe-Kollwitz-Straße 21/23/25 ergänzen. Dafür müssen die Mieter ausziehen.

Sie wohnen zum Teil über 30 Jahre in ihren Wohnungen. Sie haben es sich schön gemacht und wohnten gern hier in Mügeln auf der Käthe-Kollwitz-Straße. Sonst wären sie ja ausgezogen. Doch nun wird ihre Idylle getrübt. Angst macht sich breit. Denn sie müssen ausziehen. Die städtische Wohnungsgesellschaft WVH will das Betreute Wohnen im Sonnenhof erweitern. Eine 81-Jährige ist schon einmal dafür umgezogen, leider in eine Wohnung, die nun umgebaut werden soll. Wo sollen wir hin und vor allem welche Miete erwartet uns?, fragen die Betroffenen.

Was plant die städtische Wohnungsgesellschaft?

Die Kollwitzstraße 21/23/25 soll zum Betreuten Wohnen Sonnenhof II werden. Der Umbau ist für 2019 geplant. Aus den Erfahrungen der Sanierung des ersten Objektes wird eingeschätzt, dass die Mieter während der Sanierung nicht in ihren Wohnungen bleiben können. Für die meisten bedeutet das: ausziehen für immer.

Was bietet die WVH den Mietern?

Allen betroffenen Mietern will die WVH eine Wohnung anbieten. An den Kosten, die der Umzug verursacht, werde man sich angemessen beteiligen. Entschädigungen zum Beispiel für selbst eingebaute Küchen, die in keine andere Wohnung passen, sind aber nicht vorgesehen. „Und heute können wir uns keine Neue leisten“, sagt ein Mann. Außerdem würden trotz der Beteiligung erhebliche Kosten an den Mietern hängenbleiben. Die WVH will den Bewohnern „bedarfsgerechte und dem individuellen finanziellen Leistungsvermögen entsprechende Wohnungen“ anbieten, sagt WVH-Geschäftsführerin Sonnhild Ruffani. Sie sollen dabei keine zusätzliche Mietbelastung tragen müssen.

Die Bewohner der Käthe-Kollwitz-Straße 15/17/19 können während des ersten Bauabschnittes in ihren Wohnungen bleiben. Da die Arbeiten ihren Wohnkomfort jedoch einschränken, bietet die WVH ihnen bei Bedarf andere Wohnungen an.

Hat die WVH überhaupt so viele günstige Wohnungen?

Die WVH hat in Heidenau rund 2 300 Wohnungen und verwaltet weitere. So könne man auf ein sehr breites Wohnungsangebot zurückgreifen, sagt Ruffani. Die Mieter werden sich an ihr Versprechen erinnern, dass sie keine höheren Mieten zahlen müssen. Einige Mieter befürchten nämlich, dass bezahlbarer Wohnraum reduziert wird und sie in eine andere Ecke der Stadt verfrachtet werden. Mügeln ist für sie mit den Läden, Ärzten, Treffs, Bus und Bahn der ideale Wohnort. Sanierte Wohnungen beginnen im Schnitt bei sechs Euro, inzwischen liegen sie schon bei über sieben Euro. Ofenheizungs-Wohnungen will keiner mehr und gibt es auch kaum noch.

Ein Rückzug in ihre Wohnungen auf der Kollwitzstraße ist für die meisten Mieter keine Option. Die Miete wird nach der Sanierung mit 7,50 Euro pro Quadratmeter kalt kalkuliert. Hinzu kommt die Pauschale, die zurzeit im Sonnenhof für eine Person 80 Euro, für zwei in einer Wohnung 120 Euro zusammen beträgt.

Braucht Heidenau überhaupt so viele Betreute Wohnungen?

Neben dem Sonnenhof hat die WVH auch das Betreute Wohnen an der Dresdner Straße. Dazu kommt das Johanniter-Zentrum an der Sedlitzer Straße. Auf der Schmiedestraße ist eine Alteneinrichtung geplant, ebenso im ehemaligen Pfennigfuchser. Fakt ist, kein privater Investor wird investieren, wenn er nicht den Bedarf und sein Geschäft sieht. Der Bedarf ist unstrittig da. Fakt ist auch, viele ältere Heidenauer können sich die Preise nicht leisten. Langzeitarbeitslosigkeit und Niedriglöhne lassen die Armut im Alter wachsen.

Wie können sich die Mieter wehren?

„Holen die die Polizei, wenn wir nicht freiwillig ausziehen?“, fragt eine der Frauen. Sicher nicht. Die WVH wird fristgemäß kündigen. Dann haben die Mieter die Wahl. Entweder sie nehmen das Angebot an und erhalten einen Zuschuss oder kümmern sich ohne selbst. Etwas anderes wird ihnen wohl auch der Bürgermeister auf ihre Petition nicht sagen können.

