Mieter genauer unter der Lupe Wer alte Mietschulden hat oder Ärger macht, kommt in die Wohnungen nicht mehr herein.

Nachdem der Tornado 2010 das Dach regelrecht abhob und die Fassade teils schwer beschädigte, wurden die Gebäude vom damaligen Eigentümer, einer Fondsgesellschaft, wieder hergerichtet, statt abgerissen. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die Grand City Property Ltd. ist seit einem Jahr Eigentümer und Verwalter der ehemaligen Russenblocks an der Elsterwerdaer Straße gegenüber dem Flugplatz. Für viele keine bevorzugte Wohnlage so außerhalb der Stadt zwischen freiem Feld und Bundesstraße. Die Stadt hatte die Blöcke in früheren Planungen sogar schon als Abriss ausgewiesen. Doch es kam anders. Nachdem der Tornado 2010 das Dach regelrecht abhob und die Fassade teils schwer beschädigte, wurden die Gebäude vom damaligen Eigentümer, einer Fondsgesellschaft, wieder hergerichtet, statt abgerissen.

Die Grand City Property hat nun nach eigenen Worten im letzten Jahr am Mietermix gearbeitet. Dass nun auch der neue Vermieter prüft, ob Interessenten alte Mietschulden haben oder Einkommensnachweise verlangt, ist Standard. Man wolle aber auch keine Mieter, die sonst auffällig geworden sind und Ärger machen könnten, so Pressesprecherin Katrin Petersen. Auch am Objekt hat sich etwas getan. Briefkasten-und Klingelanlagen wurden erneuert, Geländer installiert und ein neuer Spielplatz errichtet. Für 2017 ist geplant, die Fassaden zu erneuern und Treppenhäuser zu malern.

zur Startseite