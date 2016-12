Mieten steigen leicht Obwohl Döbeln gut gelegen ist, steht noch viel Wohnraum leer. Vermieter locken mit Rabatten und Weihnachtsgans.

Wohnungen in den oberen Etagen – wie hier an der Unnaer Straße – will die Wohnungsgenossenschaft „Fortschritt“ besser vermieten und belohnt das Treppensteigen unter anderem mit dem Erstatten der Umzugskosten. © André Braun

Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt erlässt neuen Mietern zwei Monate lang die Kaltmiete und packt oben drauf noch eine Weihnachtsgans und einen -baum. Wer sich für eine Wohnung ab dem 4. Stock entscheidet, dem werden die Umzugskosten erstattet. Bei der TAG sind Schnäppchenwochen und es gibt einige Mietwohnungen für die halbe Netto-Kaltmiete.

Auch private Vermieter locken Neumieter mit Angeboten. Drei Zimmer, mitten in Döbeln, 75 Quadratmeter für 320 Euro kalt. Und bei Einzug spendiert der Eigentümer noch eine neue Einbauküche. Von solchen Schnäppchenangeboten träumt so mancher Großstädter. In Döbeln sind Lockangebote zwar seltener geworden, aber noch immer stehen laut Mieterverein Meißen viele Wohnungen leer. Deshalb seien die meisten Eigentümer froh, wenn sie Mieter finden. Und deshalb steigen die Mieten seit Jahren auch nur leicht. Einen Mietspiegel gibt es für Döbeln nicht, weil laut Eyk Schade, Chef des Meißner Mietervereins kein Bedarf besteht. „In Döbeln gibt es noch einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt, die Mieten steigen nur moderat.“ Döbeln habe die Wohnungen, die in Meißen zum Beispiel fehlen: einfach ausgestattet und bezahlbar.

Die Konkurrenz durch mehrere Großvermieter sorgt laut Schade für gute Preise. Für die Vermieter würde der fehlende Mietspiegel kein Problem darstellen. Um eine Erhöhung zu begründen, müssen sie drei vergleichbar ausgestattete Wohnungen suchen. Mieterhöhungen würden aber eher selten vorkommen, weil die Vermieter dann befürchten, ihre Mieter zu verlieren.

Der letzte Mietspiegel für die Muldestadt wurde vor 16 Jahren erstellt. Sucht man im Internet nach ortsüblichen Mieten, wird man auf verschiedenen Seiten fündig. Die Online-Portale bilden aus ihren Anzeigen einfach einen Mittelwert. Laut Immobilienscout24.de sind die Mietpreise im gesamten Landkreis im vergangenen Jahr gesunken, während sie in Döbeln gestiegen sind. Die durchschnittliche Nettokaltmiete liegt nun bei 4,60 Euro pro Quadratmeter. Die größten Steigerungen gab es laut Onlineportal bei den Drei-Zimmer-Wohnungen. Bei Immowelt ist es mit 4,82 Euro deutlich teurer. Für kleine Wohnungen bis 40 Quadratmeter können demnach sogar 5,30 Euro verlangt werden. Bei Miet-Check sind 4,96 Euro als durchschnittlicher Quadratmeterpreis angegeben und bei der Wohnungsbörse mit 4,82 Euro.

4,80 Euro pro Quadratmeter im Schnitt könnten laut Eyk Schade ein ungefährer Richtwert sein. Verlässlich seien diese Zahlen der Onlineportale aber nicht. Denn die Daten stammen nur aus den Neuvermietungen, bestehende Verträge fließen in die Berechnungen nicht mit ein. Das wäre bei einem Mietspiegel der Fall. Der Mieterverein hat jedoch erstmals einen Betriebskostenspiegel vorgelegt. Die sogenannte zweite Miete liegt bei drei Euro pro Quadratmeter und Monat.

Der aktuelle Mietspiegel für Dresden wurde vor wenigen Tagen vorgestellt. Mehr als die Hälfte der Wohnungen in der Landeshauptstadt kosten zwischen sechs und über zehn Euro pro Quadratmeter. Die Durchschnittsmiete liegt demnach bei 6,80 Euro, im vergangenen Jahr lag sie noch bei 5,70 Euro. In Chemnitz sind im Schnitt zwischen vier und sechs Euro pro Quadratmeter fällig. Und zwischen fünf und 6,20 Euro pro Quadratmeter zahlen die Riesaer.

Auch die Kreisverwaltung hat sich in den vergangenen Monaten schlaugemacht, wie sich die Preise entwickelt haben, um zu überprüfen, welche Wohnkosten angemessen sind. Rund 4 000 private Vermieter wurden angeschrieben und gebeten, Angaben zu machen. Mehr als 25 000 Mieten mussten am Ende ausgewertet werden. Ergebnis: Das Mietniveau im Kreis unterscheidet sich. Für Döbeln sind die sogenannten Mietwertempfehlungen gestiegen. Ein Ein-Personen-Haushalt, der maximal 50 Quadratmeter groß sein darf, erhält demnach monatlich 278 Euro, rund acht Euro mehr. Für vier Personen zahlt der Kreis 424 Euro statt bisher 375 Euro.

