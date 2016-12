Mieten steigen Besonders Familien zahlen viel. Die größte Preissteigerung gibt es aber für ganz bestimmte Wohnungen.

Der Ruf der Platte ist schlechter als sie es verdient, sagt Eyk Schade vom Mieterverein Meißen. Bezahlbarer Wohnraum wird aber auch in Coswig immer knapper, weil es aus dem Umland Zuzüge gibt. © Norbert Millauer

Coswig wird es irgendwann bereuen, dass in der Vergangenheit so viele Plattenbauten abgerissen worden sind. Da ist sich Eyk Schade, Vorsitzender des Mietervereins Meißen, sicher. Er habe damals schon davor gewarnt und vorgeschlagen, dass die oberen Stockwerke der Häuser einfach leer bleiben. Denn der Bedarf an Wohnraum steigt in Coswig wieder. Besonders familiengerechte Vier-Zimmerwohnungen, also ohne Durchgangszimmer und preiswert, seien Mangelware. „Das ist aber nicht nur in Coswig so, sondern im gesamten Landkreis“, meint Schade. Gleichzeitig gibt es bei den kleinen Wohnungen, die zwischen 45 und 60 Quadratmeter groß sind, die größte Preissteigerung. Denn die sind von Hartz-4-Beziehern ebenso nachgefragt, wie von älteren Leuten, die es vom Dorf in die Kleinstadt zieht. Hinzu kommt der Zuzug aus Dresden und Radebeul, wo die Mieten noch viel höher sind. Das alles zusammen führt laut Eyk Schade dazu, dass auch in Coswig die Mietpreise arg nach oben gegangen sind.

Dabei geht das aus dem neuen Mietspiegel, der ab Januar gilt, gar nicht hervor. Eins zu eins vergleichbar sind die Zahlen von 2013 und 2016 allerdings nicht. Im alten Mietspiegel wurde unterteilt, ob zum Beispiel Bad, Heizung oder Fenster zeitgemäß sind. Für die konkrete Wohnung wurden dann noch wertmindernde beziehungsweise -erhöhende Merkmale hinzugerechnet. „Diese komplizierte Berechnung gibt es jetzt nicht mehr“, erklärt Anja Illgen, Leiterin des Fachgebietes Soziales und Wohnen. Denn unterdessen gehe man davon aus, dass alle Wohnungen mit modernen Bädern und Fenstern ausgestattet sind. Neu eingeflossen in die Berechnung sind die energetischen Merkmale der Häuser. Laut Eyk Schade vom Mieterverein ein wichtiger Faktor. Denn die zweite Miete wird perspektivisch wieder steigen. „Die milden Winter mit dem niedrigen Ölpreis waren eine Ausnahme.“

Für weitere Ausstattungsmerkmale wie Balkon, Badewanne oder Aufzug und eine ruhige Lage können die Wohnungen Punkte sammeln. In der Mietspiegeltabelle wird je nach Punktezahl in zwei Ausstattungsklassen unterschieden.

Zwei Beispiele: Während eine sanierte, bis zu 60 Quadratmeter große Plattenbauwohnung bisher zwischen 4,61 und 6 Euro pro Quadratmeter gekostet hat, liegt die Preisspanne ab 2017 bei 4,67 bis 6,64 Euro. Mindestens 75 Quadratmeter große Wohnungen, die nach der Wende gebaut worden sind, kosten nun maximal 6,84 Euro pro Quadratmeter statt bisher maximal 6,20 Euro.

Bei der Wohnungssuche im Internet kommt man zu ganz unterschiedlichen Angeboten. Während die städtische Wohnbau- und Verwaltungs GmbH (WBV) 74 Quadratmeter, verteilt auf vier Zimmer für 385 Euro Kaltmiete anbietet, verlangt ein privater Vermieter an der Romerstraße 680 Euro für 84 Quadratmeter.

Laut Eyk Schade sind besonders die großen Wohnungen meist aufwendig saniert und deshalb teuer. „Die einfachen Wohnungen fehlen“, sagt er. Wobei die Preisspanne bei der WBV zum Beispiel noch in Ordnung sei. „Man hat nicht sofort alles saniert“, so Schade. Das sei auch nicht nötig gewesen, weil die meisten Plattenbauten schon zur Wende mit Bad und Heizung ausgestattet waren. Anders als die Altbauwohnungen in Meißen zum Beispiel. Dort sind die Nettokaltmieten laut Mieterverein von 2009 bis 2016 im Schnitt über 40 Prozent gestiegen. Der Mieterverein hat den Entwurf für einen neuen Mietspiegel für die Stadt vor Kurzem abgelehnt, weil er mit der Datenerhebung und dem Ergebnis nicht zufrieden gewesen ist. „Ein Mietpreis von 6,90 Euro pro Quadratmeter ist vielleicht in München nachvollziehbar, aber nicht in Meißen“, sagt Schade.

Vergleicht man die beiden größten Vermieter in Coswig, ist die Wohnungsgenossenschaft (WGC) etwas teurer als die WBV. Allerdings hat sich die WGC dieses Mal nicht an der Ermittlung des Mietspiegels beteiligt. Dadurch fehlen einige Daten. Insgesamt sind laut Anja Illgen 349 Datensätze zu Neuvermietungen oder Preisänderungen aus den vergangenen vier Jahren ausgewertet worden, darunter 84 Fragebögen, die Mieter ausgefüllt haben.

Der vorliegende Mietspiegel gilt zunächst für zwei Jahre und soll für Mieter und Vermieter eine Orientierungshilfe sein. Gerichte nehmen ihn bei Streitigkeiten als Grundlage. Einen Anspruch auf eine niedrigere oder höhere Miete ergibt sich dadurch allerdings nicht.

