Mieten, parken, sparen Die ersten Gründer im Start-up-Inkubator von VW in Dresden zeigen, wie sie den Verkehr in Städten entlasten wollen.

Park-Detektoren sollen in Echtzeit erkennen, wie voll ein Parkplatz ist. Thorge Harms vom Start-up Smart City System montierte am Donnerstag gemeinsam mit seinen Mitgründern die ersten Sensoren auf dem Parkgelände vor der Gläsernen Manufaktur. © kairospress

Zehn Minuten Zeit hatten die jungen Firmengründer im Mai, um die Jury mit ihren Geschäftsideen für die Mobilität der Zukunft zu überzeugen, damit sie in den Start-up-Inkubator von Volkswagen in der Gläsernen Manufaktur in Dresden einziehen konnten. Jetzt hatten die sechs ausgewählten Start-ups auf dem Medientag am Donnerstag wieder zehn Minuten Zeit, um zu zeigen, was aus ihren Ideen geworden ist, wie sie sie in den ersten 100 Tagen im Dresdner Gründungsbrutkasten weiterentwickelt haben.

Den Anfang machte der Nutzfahrzeug-Vermieter CarlundCarla.de. Dahinter steckt die 2013 gegründete BSMRG GmbH aus Dresden, die inzwischen einen Fuhrpark von insgesamt rund 150 Transportern, Campern und 9-Sitzer-Autos über ein Carsharingmodell vermietet. In der Gläsernen Manufaktur nutzen sie die Zeit und die Betreuung durch Mentoren von der Dresdner Wirtschaftsförderung und VW dazu, ihr Konzept für ein Corporate Carsharing auszuarbeiten. Ziel ist es, am besten gleich vom Band carsharingfähige Fahrzeuge von VW geliefert zu bekommen, die sie auf der CarlundCarla.de-Plattform an Handwerksfirmen, Lieferdienste und Gewerbetreibende verleihen können. „Wir müssten dann nicht mehr – wie bislang – unsere IT-Technik einbauen, damit die Autos gemanagt werden können“, sagt Gregor Wendt. Stellflächen für die Fahrzeuge sind auf den Firmengeländen der Kunden angedacht, die die Fahrzeuge dauerhaft mieten und für andere Nutzer zur Verfügung stellen, wenn sie sie selbst nicht brauchen, zum Beispiel am Wochenende oder abends. Dann würde sich auch der Monatstarif für die Miete fast halbieren auf 399 Euro. Der Normalpreis ohne Carsharing-Option liegt bei 699 Euro. Das Team von BSMRG testet das Geschäftsmodell derzeit mit zwei ersten Pilotkunden, einer Handwerksfirma aus Dresden und einem Dienstleister in Leipzig.

Das Nürnberger Start-up „Smart City System“ montierte am Donnerstag die ersten serienreifen Park-Detektoren auf allen 70 Parkplätzen der Manufaktur, mit denen man den Belegungszustand der Parkplätze in Echtzeit erkennen kann. Das System wird Anfang nächsten Jahres in die Parknavigations-Apps von VW integriert werden, Nutzer können dann direkt freie Stellflächen ansteuern. So wollen Geschäftsführer Thorge Harms und seine vier Mitgründer dazu beitragen, den Verkehr in Städten zu entlasten, weil die Parkplatzsuche entfällt. „200 Stellflächen in Dresden, Leipzig, Berlin, Erlangen, Hof und Nürnberg haben wir schon mit unseren selbst entwickelten Sensoren ausgestattet“, betont Harms. Er ist nach dem ersten Erprobungsjahr mit den Ergebnissen zufrieden. „Die Sensoren halten allen Witterungsbedingungen stand, ob Schnee oder Regen“, sagt er. Jetzt stellt ihm VW noch ein ganzes Parkhaus auf einem Werksgelände für einen Test zur Verfügung. Das Start-up arbeitet auch an einer personalisierten Park-Reservierungsanzeige für Autofahrer, die über eine App ihre Parkplätze im Vorfeld buchen können. „Das ist vor allem für Fußballstadien und andere Sportveranstaltungen interessant“, betont Harms. Der Gründer würde seine Mobilitätslösungen gern in Dresden etablieren und hat sich deshalb auch an einer Ausschreibung für ein neues Innovationsförderprogramm beteiligt, das die Stadt Dresden aufgelegt hat.

Ob sie in das Start-up-Center der Landeshauptstadt aufgenommen werden, das gerade aufgebaut wird, wollte der Leiter der Wirtschaftsförderung, Robert Franke, nicht verraten. Aber er ist genau an solchen Projekten interessiert, die Dresden als „Smart City“ erlebbar machen. „Die Stärke der Stadt ist die Halbleitertechnologie. Darüber wollen wir nicht nur reden. Das wollen wir zeigen in konkreten Anwendungen für die Mobilität der Zukunft oder das Internet der Dinge“, so Franke. Deshalb will er einige der jungen Firmen, wenn sie in 100 Tagen den VW-Inkubator verlassen müssen, weiter fördern. Damit die neuen digitalen Dienste schnell und flexibel in Dresden erprobt werden können, hat der Stadtrat eine Innovationsrichtlinie genehmigt, mit der Franke nun 500 000 Euro pro Jahr unter anderem in Smart-City-Projekte investieren kann.

Beres Seelbach vom Berliner Start-up „Tretbox“ ist begeistert, wie die Stadt sich aktiv in Dresden um die jungen Gründer kümmert. „Wie die uns an die Hand nehmen, ist wirklich bemerkenswert“, sagt Seelbach. Er und sein Team bauen an einem Prototyp für ein elektrisches Lastendreirad, mit der die Paketzustellung in der Stadt umweltfreundlicher werden soll und die durch Lieferverkehre verursachten Staus reduzieren soll.

Für die erste Start-up-Runde im Dresdner VW-Inkubator ist die Halbzeit vorbei. Die nächsten sechs Teams für die zweite Runde stehen schon fest. Sie wurden in zwei Präsentations-Wettbewerben ausgewählt und werden ab März/April kommenden Jahres für ein halbes Jahr in der Gläsernen Manufaktur arbeiten. Mit dabei ist das Dresdner Start-up „Novum“, das ein softwarebasiertes, automatisiertes Batterielabor „to go“ entwickelt.

