Mieten in Meißen steigen geringfügig Der aktuelle Mietspiegel endet am 31. Dezember. Für den Neuen ist eine Arbeitsgruppe verantwortlich – bisher ohne Zutun eines Stadtrates.

Energisch und teilweise mit Unverständnis hatte Birgit Richter, Geschäftsführerin der Meißner Stadtentwicklungsgesellschaft Seeg – dem größten Vermieter der Stadt – auf Vorwürfe des Mietervereins Meißen reagiert (SZ berichtete). Mit einer Durchschnittskaltmiete von aktuell 5,30 Euro liege die Seeg im Bereich einer sehr moderaten Mieterhöhung von jährlich unter einem Prozent, bezogen auf die letzten drei Jahre. Seit Anfang 2013 sind bei 493 von insgesamt 2 100 Wohnungen die Mietpreise erhöht worden. Das entspricht einem Anteil von 23,5 Prozent. Damit liegt die Gesellschaft deutlich unter den bundesdeutschen durchschnittlichen Steigerungsraten. Wie es in der Antwort der Stadt auf eine Anfrage der Links-Fraktion im Stadtrat heißt, ist zu beachten, dass innerhalb von drei Jahren maximal 20 Prozent Mieterhöhung nach dem gültigen Mietspiegel möglich seien. Dieser Bereich sei aber niemals ausgenutzt worden.

Nur in Ausnahmefällen sei die Kaltmiete um mehr als 15 Euro im Monat angestiegen. Auf zusätzliche Modernisierungsumlagen (für Dämmung, neue Eingangstüren oder Fenster, verbesserte Heizungen, Brandschutz usw.) wurde generell verzichtet. Insgesamt sei zu konstatieren, dass das Mietniveau in Meißen auf der Grundlage des Bestandes aus vielen Einzelobjekten und Denkmälern sehr angemessen sei.

„Um das wirtschaftliche Gleichgewicht im Unternehmen zu bewahren, ist die Seeg ohnehin gezwungen, sozialverträgliche Mietsteigerungen durchzuführen“, heißt es aus dem zuständigen Fachamt. Der neue Mietspiegel der Stadt oder die Fortschreibung des Bestehenden soll in einer Sitzung der zuständigen Arbeitsgruppe am 30. Januar beraten werden. Zu ihr gehören Interessensgruppen von Mietern und Vermietern. Die Moderation zwischen beiden Seiten übernahm bislang der Oberbürgermeister. Zukünftig, teilt die Stadt mit, könnte das aber auch ein entsprechend befähigter Stadtrat übernehmen. Dass es im neuen Jahr dazu kommt, will u.a. die Linke ausdrücklich unterstützen.

