Miete für Schließfächer Auch im Großenhainer Land wurde Post-Kunden in dieser Woche mitgeteilt, dass sie künftig dafür zahlen müssen.

© Symbolbild/Sebastian Schultz

Wichtige Briefe, ausgewählte Sendungen: Wer immer es wollte, konnte seine wertvolle Fracht bisher an ein Postfach verschicken lassen und es am Tag seiner Wahl abholen. Bis dahin wurde sie nach einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 15 Euro im betreffenden Fach sicher aufbewahrt. Ein kostenloser Service, den die Deutsche Post nun pünktlich zu Jahresbeginn verändern wird.

Ab dem 1. März müsse für ein Schließfach, so wurde in dieser Woche auch den Kunden im Großenhainer Land mitgeteilt, eine jährliche Miete von 19,90 Euro gezahlt werden. „Bisher konnten wir es vermeiden, Preissteigerungen an die Postfachkunden weiterzugeben“, erklärt Sprecherin Tina Birke im SZ-Gespräch.

Aufgrund der steigenden Kosten, die zur Unterhaltung der Anlagen notwendig seien, wäre die Einführung einer Jahresmiete jedoch unvermeidlich gewesen. Der umgerechnete monatliche Betrag von 1,66 Euro sei aber versucht, gering zu halten und ermögliche weiterhin die Nutzung aller Vorteile eines solchen Faches.

zur Startseite