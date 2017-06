Mieses Wetter zum Siebenschläfer Warum das trotzdem noch nichts Schlechtes für den Sommer bedeuten muss, verraten Wetterexperten.

Nach herrlichstem Sommerwetter macht ausgerechnet zum Siebenschläfertag Petrus eine Rolle rückwärts. „Das Wetter war am 27. Juni wirklich nicht so schön“, sagt Norbert Märcz von der Wetterwarte in Zinnwald. „Früh sah es noch ganz gut aus, aber dann zogen immer mehr Wolken auf.“ In luftigen knapp 900 Metern Höhe zeigte das Thermometer am 27. Juni nur 17,5 Grad Celsius an. Dazu fiel ein bisschen Regen. Und was bedeutet das nun?

In einer Bauernregel heißt es: „Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt“. Norbert Märcz will davon nicht viel wissen. „Das sagt uns im Prinzip noch gar nichts.“ Denn man müsse auch den Zeitraum danach betrachten. Ende Juni, Anfang Juli stelle sich oft die Wetterlage für die nächsten Wochen ein. So betrachtet, bestehe durchaus noch die Chance, dass es relativ warm wird. Zurzeit arbeite sich ein Riesentiefdruckgebiet nach Mitteleuropa vor. Die Frage sei: Bleibt es bei uns hängen oder wird es durchs nächste Hoch abgedrängt? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Siebenschläfer-Regel zutreffe, liege nur bei etwa 60 Prozent. Und genau genommen – darauf verweist der Deutsche Wetterdienst – ist der Tag gar nicht am 27. Juni, sondern erst am 8. Juli. Durch die gregorianische Kalenderreform 1582 gab es eine Verschiebung um etwa elf Tage. Der eigentliche Siebenschläfertag wäre somit erst der 8. Juli.

